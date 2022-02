Bouchon monstre sur l'A63 : Vinci a-t-elle délibérément laissé entrer des automobilistes sur l'autoroute ?

Ce vendredi 18 février, vous étiez nombreux à être coincés sur l'A63 en direction de Biriatou. L'accident d'un camion, survenu vers 6h15 au niveau de l'échangeur Saint Jean de Luz sud a paralysé la circulation toute la matinée : jusqu'à 23,5km de bouchon étaient recensés à midi, la file de voitures et de camions remontait jusqu'au croisement avec l'A64 ! Or, de nombreux automobilistes se sont sentis piégés, car ils ont été pris dans le bouchon quelques minutes après leur entrée sur l'autoroute, avant de pouvoir atteindre la sortie suivante. On a remonté le fil des événements, en comparant la progression du bouchon et l'heure de fermeture des échangeurs en amont de l'accident.

3h30 pour faire Biarritz - Hendaye

Conclusion : les personnes qui se sont engagées sur l'autoroute se sont retrouvées prises au piège dans le bouchon qui commençait avant la sortie suivante. Ça fait plus de 2 heures que l'accident s'est produit quand Marie prend l'autoroute à Anglet, par l'échangeur n°5. Elle doit se rendre à Hendaye, il est un peu plus de 8h30. "Il n'y avait aucune indication, rien qui n'indiquait un accident ou que les sorties de Saint-Jean-de-Luz étaient fermées", témoigne-t-elle. "Et c'est après le péage de Biarritz qu'on a vu un camion, sur la bande d'arrêt d'urgence, qui indiquait qu'il y avait un bouchon qui était à quelques kilomètres." La jeune femme s'est retrouvée bloquée à l'aire de Bidart et a mis 3h30 pour arriver à Hendaye.

. 6h13 : l'A63 est coupée au kilomètre 198, l'entrée est interdite à Saint-Jean-de-Luz sud (échangeur n°2)

. 6h39 : entrée interdite à Saint-Jean-de-Luz nord (échangeur n°3) . 8h43 : bouchon de 10km jusqu'à l'aire de Bidart

. 9h06 : entrée interdite à Biarritz (échangeur n°4)

. 9h37 : bouchon de 14km jusqu'à l'échangeur de Biarritz

. 10h15 : entrée interdite à Bayonne sud (échangeur n°5) . 10h26 : entrée déconseillée à Bayonne nord (échangeur n°6) . 11h27 : bouchon de 20,6km jusqu'au franchissement de la Nive

. 12h09 : bouchon de 23,5km jusqu'au croisement avec l'A64

. 12h12 : rétablissement partiel de la circulation (à double-sens sur les voies Biriatou vers Bordeaux)

. 17h59 : bouchon de 10km jusqu'à l'aire de Bidart

La question du péage posée

Le rétablissement de la circulation ne pouvait pas se faire en quelques minutes, l'accident de ce vendredi était exceptionnel par son ampleur et la difficulté qu'il a posé aux dépanneurs. La carcasse du camion et sa cargaison de pièces de métal avaient fondu en se mêlant au bitume. Vinci Autoroutes avait conscience que la situation allait durer des heures, selon son responsable de la communication, Samuel Au Duong. "On ne peut pas se permettre de fermer toute une autoroute", tempère-t-il. "En plus, un jour de vacances, sur des créneaux horaires d'embauche, c'était le matin. Et ces mesures d'exploitation [fermeture des échangeurs ndlr], on ne les prend pas seul, elles sont prises en concertation avec les pouvoirs publics, avec la préfecture et les élus."

Y a-t-il eu manque d'anticipation ? Les échangeurs auraient pu être fermés plus tôt. Était-ce une volonté de laisser les gens sur l'autoroute pour éviter de saturer le réseau secondaire (qui s'est retrouvé tout de même congestionné avec la D810 embouteillée de la halle d'Iraty à Urrugne) ? Dans les deux cas la question du péage se pose ! Retranscription de notre échange avec la communication de Vinci Autoroutes :

- Vinci : On peut procéder à du passage libre pour libérer le plus facilement et le plus rapidement possible les véhicules

- France Bleu Pays Basque : Est ce que cela a été fait vendredi à la gare de péage de Biarritz ?

- Vinci : Ça fait partie des dispositifs qu'on peut mettre en place pour sécuriser et fluidifier les véhicules qui étaient sur l'autoroute à ce moment là.

- France Bleu Pays Basque : Mais ça n'a pas été fait ce jour-là...

- Vinci : Ce n'est pas ce que je viens de vous dire

- France Bleu Pays Basque : Alors je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit.

- Vinci : Attendez, on peut arrêter un peu ? Excusez moi, ce n'est pas très correct ce que vous faites.

Vinci invite ceux qui le souhaitent à porter réclamation

On en a conclu que les barrières n'avaient pas été levées au péage. Pourtant, cela aurait été parfaitement légitime selon Me Rémy Josseaume, avocat spécialiste du droit routier. "La contrepartie du paiement, c'est l'accès à une voie de circulation dont on s'attend à ce qu'elle ne soit pas totalement neutralisée", explique-t-il. "On peut envisager un recours quand il y a effectivement un accident comme celui-ci et qu'on laisse l'accès à l'autoroute, ou encore lorsque le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'accès, alors qu'il savait, par exemple, qu'il y avait des conditions météorologiques qui ne permettaient pas de pratiquer le réseau dans des conditions normales de sécurité. Je pense notamment lorsqu'on laisse entrer les camions alors qu'on sait qu'il va neiger ou qu'il neige."

Mais selon cet avocat, le gestionnaire d'autoroutes n'est pas seul décisionnaire, puisqu'il agit en concertation ou sur ordre du préfet. "Il serait intéressant de savoir, dans ce cas précis, à partir de quand les autorités préfectorales ont été informées et ont-elles ou pas donné des instructions. Si ce n'est pas le cas, il y a manifestement une défaillance aussi à rechercher au niveau de l'État." Sollicitée, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques s'est bornée à apporter une réponse générale. De son côté, Vinci invite ceux qui le souhaitent à porter réclamation. La société affirme qu'elle étudiera chaque demande au cas par cas.