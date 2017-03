Bouchon monstre sur l'A8 à Aix-en-Provence mardi matin

Un carambolage entre quatre poids-lourds et une voiture à Aix-en-Provence a provoqué un bouchon de plus de 10 kilomètres mardi matin sur l'A8. Les ralentissements se résorbent doucement alors que la circulation ne se fait que sur une seule voie.

Un accident entre quatre poids lourds et une voiture a provoqué un gigantesque bouchon de plus de 10 kilomètres sur l'A8 avant Aix-en-Provence, dans le sens Lyon-Nice, mardi matin. L'accident matériel s'est produit vers 7 heures. L'autoroute A8 a dû être fermée entre La-Fare-les-Oliviers et Aix-en-Provence, avec la mise en place de déviations, une partie de matinée.

Quatre heures pour faire Vantabren / Aix-en-Provence

Les difficultés de circulation ont duré plusieurs heures. Il y a eu jusqu'à 12 kilomètres de bouchons entre la bifurcation vers l'A8 en arrivant de Lançon-de-Provence et la sortie "Pont de l'Arc" à Aix-en-Provence. A 11H30, le ralentissement n'était plus que de trois kilomètres avant la sortie "Pont de l'Arc" (entre le PK15 et le PK 18), alors que les véhicules ne circulent que sur la voie lente.

Un poids-lourd transportait deux mobil homes

Parmi les poids-lourds impliqués dans cet accident, un camion transportait deux mobil homes qu'il a fallu sécuriser ce qui explique le délai pour résorber ce bouchon.

