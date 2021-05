Les travaux d'élargissement de l'A57 à l'est de Toulon ont démarré avec le rétrécissement des chaussées et l'abaissement de la vitesse à 70 km/h sur une petite portion de l'autoroute. Depuis les bouchons s'accumulent mais selon le responsable du chantier il s'agit d'une "coïncidence".

Bouchons à Toulon et travaux sur l'autoroute : "une coïncidence" selon Escota

Depuis quelques jours les bouchons s'accumulent autour de Toulon, à l'est comme à l'ouest

Déconfinement, fin progressive du télétravail, arrivée progressive des touristes et début des travaux sur l’A57… Voilà le cocktail explosif qui complique le quotidien des automobilistes à Toulon !

Depuis quelques jours, la circulation est très compliquée pour ne pas dire impossible sur les autoroutes de la métropole toulonnaise, à l’est comme à l’ouest. Des ralentissements sur plusieurs kilomètres, depuis Cuers sur l’A57 et depuis Six-Fours sur l'A50 certains soirs ! Même certains élus s’en sont émus auprès de Vinci Autoroutes.

A Toulon des ralentissements sur plusieurs kilomètres, depuis Cuers sur l’A57, et depuis Six-Fours sur l'A50 certains soirs © Radio France - Sophie Glotin

Hasard ou coïncidence : les travaux d'élargissement de l'A57 à l'est de Toulon ont démarré à la fin du mois d'avril. Rétrécissement des chaussées et abaissement de la vitesse à 70 km/h sur une petite portion de l'autoroute, empruntée tous les jours en moyenne par 110.000 automobilistes. "Coïncidence" selon Salvador Nunez, directeur maîtrise d'ouvrage chez Escota et responsable du chantier de l'élargissement à 2x3 voies de l'Autoroute.

Je ne crains que se ne soit qu'une coïncidence car nous suivons de près le trafic [...] On est simplement revenu au niveau qui était celui d'avant la crise Covid. Ni plus ni moins. Ce que je crains, c'est que la longueur de cette crise sanitaire ait fait oublier quel était le niveau de fréquentation des autoroutes