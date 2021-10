Bouchons autour de Lille : du covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A1 ?

La Métropole européenne de Lille travaille à fluidifier le trafic aux entrées et sorties de Lille, régulièrement embouteillées aux heures de pointe. Pour cela, elle réfléchit à une modulation de la vitesse sur l'A1 et la création d'une voie de covoiturage.

Lors de son conseil communautaire, la MEL, la Métropole européenne de Lille, a acté le vendredi 15 octobre l'instauration de la modulation de vitesse sur l'A1. Elle concernera les quelques kilomètres qui séparent Seclin de Lille, en arrivant de Paris. Dans cette zone, des panneaux lumineux indiqueront la vitesse maximale à respecter en fonction du nombre de véhicules et du risque de saturation du réseau. La vitesse pourra aller de 70km/h jusqu'à 110. Cette modulation a déjà fait ses preuves sur d'autres axes menant à Lille comme l'A25 depuis 2016 et l'A22 depuis quelques mois.

La MEL mettra 1,7 million d'euros sur la table, la Région financera à hauteur de deux millions et l'Etat pour 3,45 millions d'euros précise Bernard Gérard, le vice-président de la MEL en charge de la voirie. Les travaux devraient commencer avant la fin de l'année pour une mise en service au second semestre 2022.

Le covoiturage, une solution aux embouteillages ?

La MEL a également la volonté de développer des voies de covoiturage parce que, poursuit l'élu, "il n'est pas normal que la moyenne d'occupation d'un véhicule soit d'1,1 passager." Là encore, c'est l'A1 qui est visée par la MEL, à hauteur de Seclin avec une voie réservée aux bus et aux véhicules. Une expérimentation sera menée aux heures de pointe, du lundi au vendredi, peut-être sur la bande d'arrêt d'urgence. "C'est un essai, précise Bernard Gérard, c'est le rôle des élus d'expérimenter".

Le retour du projet d'écobonus ?

Autre piste de réflexion des élus métropolitains, l'instauration d'un écobonus dont on parle depuis cinq ans. Un péage urbain positif en quelque sorte. Des caméras pourraient scanner les plaques d'immatriculation des voitures et la collectivité proposerait ensuite des aides aux conducteurs qui font du covoiturage, pour leur stationnement par exemple. Mais pour mener à bien un tel projet, il faut le feu vert de la CNIL, la commission informatique et libertés. "On n'en est pas là" prévient Bernard Gérard.