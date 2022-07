Bouchons et sandwichs triangles au programme du chassé-croisé sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne

C’est un gros week-end sur les routes de vacances qui arrive. Il correspond au traditionnel chassé-croisé entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". Ce samedi 30 juillet a même été classée Noir partout par Bison Futé. Dans le sens des départs, la circulation sera "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers et dans le sens des retours, la circulation sera très difficile plus particulièrement dans la région Auvergne Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen. Dans le Sud Ouest, les difficultés vont se concentrer sur l’A61, l’A62 et l’A63 et ce surtout dans le sens des départs.

Pour vendredi

évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 14h à 18h,

évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 14h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Carcassonne, de 16h à 18h,

Pour samedi

évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h

Entre 30.000 et 40.000 personnes

Sur l’autoroute A61, les salariés de l’aire de Port-Lauragais entre Toulouse et Narbonne se préparent à un des plus gros week-end de l’été avec celui du 15 août. En plus de la vingtaine de salariés habituels, une douzaines de saisonniers seront présents. Ils devront accueillir entre environ 30.000 à 40.000 clients. C’est trois à quatre fois plus qu’un week-end normal.

Le sandwich triangle : une des stars du chassé-croisé. © Radio France - SM

Une quarantaine de palettes ont été réceptionnés en milieu de semaines pour pourvoir nourrir tout ce monde. Principalement des boissons et des sandwichs triangles. Parce que les stars de ces journées noires, ce sont évidemment les boissons mais aussi les sandwichs en triangle à la rosette, au jambon beurre, au au plus osé tandori… Sur cette aire de l'autoroute des deux mers ont devrait écouler au moins 4000 boites de sandwichs par jour