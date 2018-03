Perpignan, France

Ce jeudi après-midi, impossible de dire quand les blocages provoqués par la neige autour de Montpellier seront définitivement résorbés. L'autoroute A9 est fermée "jusqu'à nouvel ordre" entre Narbonne-sud et Orange précise Vinci Autoroutes ce jeudi après-midi.

Il faut dire que mercredi dans la journée des milliers de véhicules, voitures comme poids lourds, se sont retrouvés bloqués sur l'A9 dans la traversée de l'Hérault, à cause d'importantes chutes de neige. Il a fallu toute la journée de jeudi pour les évacuer, et commencer à nettoyer la chaussée.

#A9 Nos équipes traitent la chaussée afin de permettre l'évacuation des poids lourds

Les poids-lourds stockés dès Salses

Mais cette fermeture d'un axe aussi important, qui draine des milliers de poids-lourds chaque jour entre l'Espagne et la France, a évidemment un impact considérable sur les automobilistes venus du sud, de Perpignan, notamment. Depuis ce jeudi matin, on compte une vingtaine de kilomètres de bouchons dans le sens sud-nord. Le trafic est ralenti dès Fitou sur l'autoroute A9, et les poids-lourds sont stationnés dès l'aire de repos de Salses-le-Château.

Perpignan -> Narbonne l'autoroute sert d'aire de stockage, la nationale est aussi bouchée. N'essayez pas d'aller au Nord !

Sur le réseau secondaire, ce n'est pas mieux : le trafic est ralenti dès Sigean sur la RD6009 (Aude) et la RD900 (Pyrénées-Orientales).

🔴[ circulation suite intempéries]🚥🚗🚚

la circulation sur le réseau secondaire est toujours congestionnée autour de #Narbonne : secteur à éviter

D'importants retards sur les rails

Si vous espériez éviter les problèmes en prenant le train, ce n'est pas forcément mieux. Le trafic SNCF reste perturbé entre Perpignan et Nîmes, et plus largement entre Barcelone et Paris, toujours à cause des intempéries dans l'Hérault. A Perpignan, les TGV en provenance de Montpellier ont environ 1h30 de retard ce jeudi soir à cause de voies inondées entre Béziers et Sète, suite à la fonte de la neige. Un retard dû aussi à une réduction de vitesse de trains par mesure de sécurité, précise la SNCF. Au plus fort de la journée, le retard est monté à 3h30.