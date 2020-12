Bouchons sur l'A16 : le ras-le-bol des transporteurs routiers de la région

Les transporteurs routiers de la région sont en colère. Depuis des semaines l’ A16 est bloqué à la circulation les mercredis et jeudis (jours de grosse activité fret). La cause de ces perturbations : des kilomètres de files de camions qui attendent pour traverser la manche en ferry ou par le tunnel sous la manche. Une augmentation qui s'explique avec les fêtes de fin d'années et le Brexit (effectif le 1er janvier 2021). Les britanniques stockent par peur d'une augmentation des prix avec le retour des droits des douanières.

Pour les transporteurs routiers qui livrent sur la côte d'opale, difficile de travailler et de satisfaire les clients. Ils demandent au préfet des mesures pour qu’ils puissent emprunter l'A16 et ainsi éviter les itinéraires de délestage mis en place.

David Sagnard de la fédération nationale des transporteurs routiers Copier

Le jeudi 3 novembre, 9000 camions se sont présentés au port de Calais ou au tunnel sous la manche contre 6000 en moyenne.