Bouchons sur l'A84 près de Rennes : pourquoi c'est la galère pour les automobilistes ?

Les automobilistes, qui empruntent quotidiennement l'A84 dont la vitesse est limitée à 130 kilomètres/heure, doivent faire preuve de patience depuis le lundi 11 septembre. Le week-end aussi, ce dimanche 17 septembre c'était pare-chocs contre pare-chocs en fin de journée. Les travaux s'étalent sur 8 kilomètres à hauteur de la commune des Rives-du-Couesnon et de Saint-Aubin-du-Cormier. Conséquence, l'A84 est fermée en direction de Rennes. La circulation bascule sur l'autre chaussée à hauteur de la commune nouvelle des Rives-du-Couesnon. Les bretelles de sortie et d'insertion de Saint-Aubin-du-Cormier sont fermées en direction de Rennes.

ⓘ Publicité

Chantier de grande ampleur

Plusieurs chantiers sont en cours, il s'agit à la fois du renouvellement des joints d'un pont enjambant l'autoroute ainsi du renouvellement du bitume. Ces travaux ne peuvent se dérouler qu'à la belle saison et donc avant la baisse des températures. "L’objectif de ces travaux est d’offrir de meilleures conditions de circulation, du confort et de la sécurité aux usagers" précise la DIRO, la Direction interrégionale des routes de l'Ouest, dans un communiqué. Un panneau d'information lumineux a été positionné à 15 kilomètres des travaux au niveau de la commune de Montours. D'autres panneaux ont été aussi installés notamment au niveau de l'aire de La Lande dans le sens Caen-Rennes et dans le sens Rennes-Caen après Liffré.

Un parcours rallongé

Les travaux durent jusqu'au 6 octobre sous réserve de conditions météo favorables. Comme le SPACE, le salon de l'élevage, qui se déroulait du 12 au 14 septembre au parc des expositions de Rennes, est terminé, les bouchons devraient être moins longs. La durée du parcours est rallongée en moyenne de 15 minutes assure la DIRO.