Bouchons très importants dans le sens Metz-Luxembourg à cause d'un accident sur l'A31

Moselle, France

Un accident est survenu ce jeudi matin, vers 5h15, sur l'A31, dans le sens Metz-Luxembourg, un kilomètre après la frontière luxembourgeoise. Cinq voitures sont impliquées dans la collision, qui a fait au moins un blessé, selon la Direst.

Résultat, il y avait à 7h du matin quinze kilomètres de bouchons depuis Terville et jusqu'à la frontière. Le réseau secondaire est également très encombré : toujours à 7h, sept kilomètres de ralentissement, par exemple, sur la D653 entre Roussy-le-village et Evrange, et des difficultés également entre Ottange et Rumelange.

La Direst et la préfecture de la Moselle préconisent de passer par l'A30.

ACTUALISATION : A 8h10, il y a toujours dix kilomètres de bouchons sur l'A31.