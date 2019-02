Boulay : bientôt le premier péage de France sans barrière

Boulay-Moselle, France

Vers la mi-mars, le péage de Boulay sur l’A4 sera le premier en France à tester le péage sans barrière. Au Portugal, toutes les autoroutes en sont équipées. La Sanef a donc choisi d’adopter ce système afin de fluidifier le trafic.

Des caméras liront les plaques d’immatriculation. Les automobilistes paieront soit avec leur télépéage, soit à une caisse juste derrière le portique, soit par prélèvement bancaire ou alors dans un délais de 10 jours sur le site de la Sanef.

21 ans au péage de Boulay

Nicole Klein aura passé 21 ans dans les cabines de ce péage de Boulay, plus 10 ans auparavant à la barrière de Saint-Avold. Elle a acquis une sérieuse expérience face aux automobilistes agacés : "On est la première personne sur laquelle le client se décharge. Mais on ne doit pas entrer dans ce jeu, calmer la situation avec _humour_. Je réponds que je vais faire remonter l’information. Mais il ne faut surtout pas se mettre en colère comme lui. C’est vrai que c’est quand même un peu dur de se faire gronder, mais il faut passer à autre chose très vite car le client suivant n’y est pour rien".

En 8 heures de travail, Nicole voit passer 1.200 clients. Quand elle a commencé, il y en avait trois fois mois. Aujourd'hui, c'est plus intense, et certains ne font même pas attention à elle. "Le téléphone portable a changé les comportements, les gens continuent leur discussion, mais moi je leurs dit bonjour merci et au revoir même s’ils ne me répondent pas".

Des automobilistes informés grâce à France Bleu Lorraine

Nicole a ses habitués, qu'elle a vu grandir. Et à qui elle rend plus que la monnaie : "Parfois, je les informe des difficultés de circulation que j’entends sur France Bleu Lorraine". La page sera donc difficile à tourner : "Les clients, les habitués vont me manquer. Même certains me disent que je vais leurs manquer. C’est dur quand même".

Après Boulay, le sourire de Nicole servira toujours à apaiser les automobilistes, mais ce sera à la barrière de Saint-Avold, pour assister ceux qui se sont trompés de file.