Boulay-Moselle : les ratés du péage sans barrière sur l'A4

La polémique sur les bugs supposés du péage sans barrière de Boulay sur l'A4 ne s'éteint pas. "C'est absolument aberrant" peste Hélène Zannier, la députée (LREM) de la circonscription, elle même victime de ses dysfonctionnements.

Jusqu'à 2200 euros de facture !

De centaines d'automobilistes se mobilisent depuis plusieurs semaines pour dénoncer des contraventions pour péage impayé. Une pétition circule sur internet. La faute, selon eux à la SANEF, qui n'envoie pas de rappel de facture à régler. Ils reçoivent directement des amendes majorées de la société gestionnaire de l'autoroute. Avec des factures qui s'accumulent et s'envolent : jusqu'à 2.200 euros pour les plus impactés ! Même les abonnés, pourtant détenteurs d'un bip, n'y échappent pas...

La SANEF s'engage à répondre aux clients insatisfaits

"Toutes ces factures sont arrivées en fin d'année. Quel beau cadeau de Noël !" poursuit Hélène Zannier qui a donc pris le dossier en main en allant jusqu'au ministère des Transports. Elle a aussi pris contact avec la SANEF qui rejette toute défaillance technique de son système, mais reconnait, par la voix de Vincent Fanguet, son directeur de l'exploitation, qu'elle "doit mieux accompagner ses clients" et promet un examen des dossiers au cas par cas. Le service client a ainsi été renforcé pour traiter les doléances. Pas de quoi satisfaire l'élue : "pour moi cela ne s'explique pas, c'est tout à fait scandaleux." Hélène Zannier promet de ne pas lâcher, et a obtenu de faire un point chaque semaine sur l'évolution des contentieux. "La première chose à faire est de regarder les dossiers avec bienveillance et faire que la situation cesse pour que les gens n'aient pas à payer ce genre de facture."

Pour contacter le service client de la SANEF : 09 708 08 709 (du lundi au vendredi 8h à 22h et le samedi de 8h à 20h) ou par mail sanefconseil@sanef.com.