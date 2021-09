Boulazac : La Nationale 21 fermée entre deux giratoires dès ce lundi de 20 heures à 6 heures

Les travaux d'aménagement de la route entre le giratoire de la RD5 et celui de Grand Font vont durer jusqu'au 16 avril. La portion de route concernée sera fermée entre 20 heures et 6 heures ainsi que les weekends et les jours fériés.