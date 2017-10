Boulazac : la route nationale 221 va enfin rouvrir !

Après quatre mois de travaux la route nationale 221 qui relie le rond-point de la mémoire au rond-point du vieux bourg va rouvrir à la circulation ce vendredi 6 octobre à 20h.

Ça y est ! Après quatre mois de fermeture, la RN 221 va enfin rouvrir à la circulation à partir de ce vendredi 6 octobre à 20h. La route est fermée depuis le 6 juin entre le rond-point de la mémoire et le rond-point qui mène au vieux bourg de Boulazac. Une déviation a été mise en place par la zone industrielle ce qui n'a pas été sans causer quelques bouchons aux heures de pointe.

Le pont SNCF surélevé de 20 centimètres

Le pont SNCF a été surélevé de 20 centimètres. Il passe à 4m50. C’était le principal objectif de ces travaux pour éviter le blocage de certains poids lourds et donc les embouteillages qui pouvaient avoir lieu. La route a été décaissée et élargie, le bitume a d'ailleurs été refait et le tracé légèrement redessiné. En réalité, les travaux ne sont pas vraiment terminés. Les voitures vont pouvoir rouler, mais il reste quelques travaux de finition à réaliser : des glissières de béton à poser, de la signalisation au sol. Il y aura aussi quelques aménagements pour l'assainissement le long de la route. Le plus gros des travaux aura lieu de nuit à partir du lundi 9 octobre et jusqu'au vendredi 13.

1,2 millions d'euros de travaux

Pendant cette période, la vitesse va être limitée à 50 km/h sur ce tronçon d'1,3km. Une route qui voit passer 20.000 véhicules par jour dont 4.000 camions. Ces travaux ont été financés et réalisés par l'Etat. Ils ont coûté près d'1,2 millions d'euros.