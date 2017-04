Bourg-lès-Valence : bientôt un mur anti-bruit en bordure de l'autoroute A7

Bientôt moins de bruits de voitures et de camions de l'autoroute A7 pour des riverains de Bourg-lès-Valence. Vinci est en train d'installer un mur anti-bruit sur plus de 650 mètres, en bordure du quartier des Chirouzes. Un chantier de trois millions d'euros, entièrement pris en charge par Vinci.

Les bruits des voitures et des camions de l'autoroute A7 seront bientôt plus supportables pour une poignée de riverains de Bourg-lès-Valence. Vinci est en train d'installer un mur anti-bruit sur plus de 650 mètres. Un chantier de trois millions d'euros, entièrement financé par Vinci. Et cela devrait changer la vie de ceux qui habitent à une dizaine de mètres des voies de circulation.

De la laine de roche pour absorber le bruit

On imagine le bruit que doivent faire de plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour, un bruit qui ne s'arrête jamais ... Mais qui va bientôt être absorbé par des panneaux acoustiques. Les ouvriers de Vinci sont en train d'installer des poteaux de trois à cinq mètres de haut, dans lesquels vont être glisser des lattes de bois. "Et dans ces lattes de bois, il y a de la laine de roche qui absorbe le bruit", explique Frédéric Gottlib-Zeh, conducteur d'opération chez Vinci autoroute.

Schéma d'impact du mur acoustique sur la réduction du bruit. - Vinci Autoroutes.

"Cela équivaut à une impression de bruit divisée par deux" - Yann Cocheril, conducteur de travaux chez Vinci construction.

Une fois le mur terminé, le bruit sera réduit d'au moins trois décibels. "C'est un gain non négligeable pour les riverains", confie Yann Cocheril, conducteur de travaux chez Vinci construction. "Cela équivaut à une impression de bruit divisée par deux."

Les travaux ne coûtent rien à la commune. L'installation fait partie d'un plan de relance autoroutier de Vinci. L'exploitant a choisi cinq sites pour poser des murs anti-bruit, dont Bourg-lès-Valences. "C'était une demande des riverains", explique la maire Marlène Mourier. "Sur cette autoroute du Soleil, il y a un nombre incalculable de véhicules qui passent surtout l'été, donc c'était un endroit qui méritait une attention particulière."

Montage photo du futur mur acoustique de Bourg-lès-Valence. - Vinci Autoroutes.

Le mur acoustique de Bourg-lès-Valence devrait être terminé avant les grands chassées-croisés des vacances d'été.