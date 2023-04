Bourg-lès-Valence : fermeture de l'autoroute A7 pour installer le principal tronçon de la passerelle

Il ne sera pas possible d'emprunter l'A7 entre les échangeurs Valence-Sud et Valence-Nord dans la nuit du 26 au 27 avril. Tous les véhicules seront déviés par la Lacra. Car c'est le temps fort du chantier de pose de la nouvelle passerelle de Bourg-lès-Valence : la pose du tronçon de cinquante tonnes qui enjambe l'autoroute. L'installation spectaculaire est prévue aux alentours de 23h30 ce mercredi soir. Pour ceux qui veulent y assister, la ville de Bourg-lès-Valence a matérialisé un point de vue, du côté de l'île-parc Girodet près des terrains de foot.

Mise en service de la passerelle en fin d'année

Il restera à poser le dernier tronçon et le mât de la passerelle. Et à faire les réglages. L'autoroute sera encore partiellement fermée dans la nuit du 11 au 12 mai (sens Lyon-Marseille uniquement) et il y aura six nuits de fermeture totale en juin les 5, 6, 12, 20, 21 et 22 juin. Les essais de sécurité prendront ensuite plusieurs mois. Au mieux, la nouvelle passerelle à la fin de l'année 2023 ou en début d'année 2024. Elle sera réservée aux piétons et aux vélos empruntant la ViaRhôna.