Les vélos électriques en libre-service Bik'Air débarquent à Bourges

La société Bik'Air vient d'installer dix vélos à assistance électrique à Bourges. Pas besoin de cadenas, ni de bornes pour les utiliser. Ces petites reines géolocalisées en permanence sont en libre-service et accessibles grâce à votre smartphone.

Bleu et orange : avec un tel code couleur, difficile de les manquer dans les rues de Bourges. Les nouveaux vélos à assistance électrique et en libre service Bik'Air commencent à faire leur apparition dans la cité de Jacques-Coeur.

La société nivernaise a dispersé une dizaine de ces petites reines flambantes neuves et dernier cri du côté de la gare, de la mairie et de Lahitolle. Une nouveauté pour Bourges, car ces vélos sont en libre-service. Autrement dit : pas besoin de s'encombrer d'un antivol ni de penser à l'emplacement d'une borne lorsque vous descendez de selle. "L'avantage du sans bornes c'est que vous n'avez pas besoin de rapporter le vélo à un endroit précis. C'est un service supplémentaire, qui n'existe pas. Plus flexible que ce qu'on peut voir puisqu'on a pas de problématique de parking. C'est quelque chose de facile à mettre en place", explique le patron de Bik'Air Nathan Cohen.

Pour utiliser un de ces vélos, il suffit de scanner le QR Code présent sur le vélo via l'application smartphone dédiée. Chaque minute d'utilisation coûte 15 centimes. Les bicyclettes Bik'Air sont géolocalisées, vous permettant de les repérer depuis la même application.

Bik'Air prévoit déjà de déployer 40 vélos supplémentaires dans le courant de l'été. Le dispositif pourrait continuer à prendre de l'ampleur si le succès est au rendez-vous.