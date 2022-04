Bourges : arrivée des premières trottinettes en libre service

C'est une société d'Angers qui fournit ces trottinettes électriques. Pony est déjà présent dans une dizaine de villes en France et en Belgique. Pour les emprunter, il faut évidemment télécharger une application sur votre portable.

Impossible d'utiliser ces trottinettes électriques sans votre portable © Radio France - Michel Benoit

L'application Pony vous permettra de localiser les trottinettes disponibles au plus près. Il suffit de scanner le QR code pour commencer votre voyage. Quand vous êtes arrivé, attention, il ne faut pas laisser la trottinette n'importe où. Là encore l'application vous guidera : " Vous repérez sur l'application un "p " de couleur corail " explique Guilhem. " La couleur corail symbolise les parkings. Vous venez stationner. On vous demandera de prendre une photo de fin de trajet pour vérifier que vous êtes stationné correctement. Vous validez et on vous facturera le trajet. "

Philippe Martin, maire délégué et Paul Adrien Cormerais, président de Pony © Radio France - Michel Benoit

Cette parade permet de limiter le vandalisme. Autre idée novatrice pour responsabiliser les utilisateurs, vous pouvez investir dans une trottinette et en toucher les bénéfices : " Nous, on s'occupe de la recharge, de l'entretien " précise Paul-Adrien Cormerais, fondateur et président de Pony. " Vous n'avez vraiment rien à faire et vous toucherez 50 % du montant des courses réalisées par les utilisateurs avec votre trottinette. Vous bénéficierez également d'un tarif attractif sur vos propres courses." Il faut investir 1090 euros pour cela.

Attention, à ne pas laisser votre trottinette n'importe où une fois votre course terminée. © Radio France - Michel Benoit

Si Philippe Martin, maire délégué à Asnières les Bourges, a été séduit par les trottinettes de Pony, c'est aussi pour une autre raison : " Elles sont dotées d'un petit amortisseur sur la roue avant et ce n'est pas de trop pour rouler sur les nombreux pavés du centre ville. c'est pour cela aussi que nous avons opté pour cette société par rapport à son concurrent. On est la première ville de la région Centre Val-de-Loire, à proposer des trottinettes en libre service. On espère que cela contribuera à montrer une image dynamique de Bourges, mais aussi écologique. Une ville moderne et cela va dans le bon sens alors qu'on postule pour devenir capitale européenne de la culture. On veut montrer qu'on compte et que ça bouge ici ! "

Les trottinettes roulent à 25 km/h maximum et réduisent automatiquement leur vitesse à 12 km/h en secteur piétonnier © Radio France - Michel Benoit

Une soixantaine de vélos en libre service sont également déployés sur Bourges par la société Bike Air.