Bourges : ça roule, presque, pour Agglobus

Rien à voir avec certaines grandes agglomérations où la promiscuité des transports a fait fuir environ un tiers des voyageurs. A Bourges, les chiffres sont nettement meilleurs, même si la période du confinement va laisser des traces. 15 à 17.000 voyageurs empruntent chaque jour le réseau Agglobus depuis la rentrée. Il y a en avait 18 à 20.000 avant le covid : " Il nous manque environ dix pour-cent de nos voyageurs, mais cela est à mettre en relation avec la baisse d'activité qu'on observe à cause du covid " explique Jean-Michel Guérineau, président du syndicat des transports de l'agglomération de Bourges.

Jean-Michel Guérineau, président du syndicat des transports de l'agglomération de Bourges(à droite) © Radio France - Michel Benoit

Les voyageurs sont revenus, mais masqués et vigilants à l'image de Christelle : " J'essaie de trouver une place assise, mais si ce n'est pas possible, on se tient aux barres. Après, c'est automatiquement nettoyage des mains. Je prends mes précautions. On peut attraper le covid n'importe où. Quelqu'un qui tousse à côté de vous, on ne sait jamais !" Les bus ne sont pas bondés comme en région parisienne, les gestes barrières restent possibles, même si certains ne les respectent pas toujours, poursuit Christelle : " On voit de temps en temps des voyageurs sans masque. Le chauffeur leur fait généralement remarquer, mais pas toujours, pour ne pas créer d'histoire."

Un bus de ville à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le confinement va tout de même faire baisser le chiffre d'affaires d'Agglobus cette année. En mars-avril, il n'y avait pas plus de 500 voyageurs par jour en moyenne. Un manque à gagner important en résulte : " _On ne sait pas encore précisément où on en sera en fin d'année, mais on aura sans doute des discussions avec notre délégataire, qui a la concession (ndlr : RATP), précise Jean-Michel Guérineau. Sa rémunération est en effet liée à des objectifs de fréquentation." _Pas de quoi remettre en cause la gratuité du réseau : courant janvier, les bus de Bourges seront gratuits pour tous, le weekend. Début novembre, ce sera déjà le cas pour les sorties scolaires.