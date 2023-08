Bourges : ca y est, les bus sont gratuits !

Pour marquer l'événement, le syndicat des transports offre café et croissants de 7H00 à 9H00, place de la nation ( à Bourges). Une fanfare itinérante va également animer les bus. En plus des animations place Etienne Dolet (près de la cathédrale) sans oublier le Big Band Malabar en concert sur cette place à partir de 19H30 et une navette aménagée en disco-bus toute la journée. Journée historique pour le maire de Bourges, Yann Galut. La gratuité des transports était une promesse phare de sa campagne pour les municipales : " Promesse tenue trois ans après notre élection. On s'était engagé et pour la ville de Bourges, c'est historique. J'ai d'ailleurs beaucoup d'émotion. C'est du pouvoir d'achat rendu aux habitants. C'est quelques centaines d'euros sur l'année. ce n'est pas négligeable. C'est également important sur le plan écologique. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils allaient abandonner leur voiture pour prendre le bus. Certains ne conserveront plus qu'une voiture. Et là encore, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire."

ⓘ Publicité

Irène Félix, présidente de Bourges Plus, Yann Galut, maire de Bourges et Jean-Michel Guérineau, président du syndicat des transports démontent le composteur © Radio France - Michel Benoit

Cette gratuité est financée par une augmentation du versement mobilité. Il passe de 1,25 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés, à 2 %, le taux maximum. Plus besoin d'acheter de ticket à 1,40 euro, ni de souscrire d'abonnement : " Moi, je prends le bus pour aller travailler, explique Alessandro. Le soir, quand j'ai de la chance, c'est un collègue qui me ramène. Je dirais que ça me coûte entre vingt et quarante euros par mois, au moins."

Agglobus passe à la gratuité à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Alessandro habite les quartiers Nord de Bourges, pas tout près du centre ville : " Jusqu'à présent, je me déplaçais beaucoup à pied. C'est assez long pour aller en centre ville, mais je ne voulais payer un aller-retour à chaque fois."

Alessandro pense donc aller plus souvent en centre ville : " C'est certain. Ce sera plus pratique. Je vais régulièrement à la médiathèque. J'irai plus facilement. Aussi pour aller voir les magasins et visiter le centre ville."

Delphine a même pris une nouvelle résolution : " Je vais prendre le bus deux à trois fois par semaine. J'ai une voiture mais je la laisserai plus au garage. C'est plus contraignant, le bus, mais si c'est gratuit, ça vaut le coup. Ca va faire des économies." Le syndicat des transports mise sur une augmentation de 30 % du nombre de voyages...