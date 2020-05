Bourges : Et si vous profitiez du déconfinement pour vous mettre au vélo ?

A Bourges, il n'y a pas de vélos en libre service, genre vélib, mais le syndicat des transports vous propose un prêt gratuit de vélo et même un service de location de vélos à assistance électrique. 95 bicyclettes sont disponibles à un prix défiant toute concurrence : " Vous pouvez louer un vélo électrique pour 30 euros par mois sur une période maximale de sept mois, détaille Eric Meseguer, adjoint au maire de Bourges, chargé de l'écologie. Le but c'est d'y goûter pour ensuite investir en toute connaissance. On offre d'ailleurs des aides à l'achat, variables en fonction des revenus. Et on va encore étoffer le parc pour faire face à la demande. Sur Bourges, 25 % des déplacements sont assez courts en distance, moins de trois km, et le vélo est parfaitement adapté."

Cycloplus, le service de location de vélo du syndicat des transports de l'agglomération de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'agglomération de Bourges investit un million d'euros par an pour aménager des voies pour les vélos. 10 millions d'euros sont prévus de 2016 à 2026. On compte déjà 65 km de voies cyclables, une cinquantaine devrait s'ajouter... Pour Pascal Blanc, président de l'agglomération, la volonté est là : " La mise en place de la zone 30 sur une bonne partie du centre ville permet assez facilement l'usage du contre-sens cyclable dans certaines rues. On aménage aussi les grands boulevards. On réduit le nombre de voies pour les voitures afin d'en créer pour les vélos. Cela permet également de réduire la vitesse des véhicules à moteur et de mieux garantir la sécurité des piétons. C'est un programme sur le long terme. Les choses ne peuvent pas se faire instantanément. Il y a souvent des difficultés techniques à surmonter et il faut tenir compte de l'ensemble des usagers de la route."

Adrien Lelièvre, président de l'association Mon Cher Vélo © Radio France - Michel Benoit

_C'est bien_, reconnait l'association Mon cher Vélo, mais il reste des choses à améliorer : " C'est souvent les intersections qui posent problème avec des ruptures pour le cheminement des vélos, indique Adrien Lelièvre, président de l'association. On laisse par exemple des voies pour les voitures leur permettant de tourner à gauche pour garder une certaine fluidité et éviter qu'elles bloquent le trafic alors l'on pourrait faire autrement. On ne se sent pas encore partout en sécurité quand on fait du vélo sur Bourges, et c'est parfois très compliqué pour les enfants notamment." Bourges a obtenu, l'an dernier, le label Terre d'excellence cycliste, par la fédération française, mais il reste du chemin à parcourir : la fédération des usagers de la bicyclette ne lui a décerné que la mention " plutôt défavorable ", catégorie E seulement dans son classement 2019. Et c'est encore pire pour Vierzon et Châteauroux (catégorie F). Si vous souhaitez un prêt ou une location de vélo : 02 48 50 82 82.