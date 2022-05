Bourges : faîtes des économies en abandonnant votre voiture pour aller travailler

Depuis 2019, les transports en commun de l'agglomération de Bourges proposent un diagnostic mobilité personnalisé. Une initiative qui a obtenu un prix national à l'époque et que la société a décidé de mettre en avant. Agglobus a décidé de lancer une campagne de publicité (campagne de publicité décidée il y a un an et qui tombe à pic aujourd'hui !) Ce diagnostic vous permet de quantifier très précisément l'économie que vous réaliserez en abandonnant votre voiture pour aller travailler chaque jour.

Ce calcul relève évidemment le prix des carburants mais pas seulement : " On prend évidemment en compte l'achat de la voiture, son entretien " précise Ludovic Guignard, directeur commercial chez STU Bourges. " On intègre l'entretien, les pneumatiques, l'assurance. Bref, tout le spectre de la voiture, jusqu'au prix du stationnement." Et le résultat peut surprendre.

Ludovic Guignard, directeur commercial chez STU Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le coût en voiture atteint 6.930 euros pour une année à raison de cinq jours de travail sur Bourges pour un habitant de Mehun-sur-Yèvre. Vingt kilomètres séparent les deux villes. Alors qu'un abonnement annuel au bus et au train ne lui reviendra qu'à 180 euros par an. Une économie substantielle est donc possible. Et ces calculs remontent à 2019. Le gain est encore supérieur aujourd'hui avec la hausse des prix des carburants. Le revers de la médaille, c'est souvent un temps de transport plus long en bus ou en train : " Pour cet exemple de Mehun sur Yèvre, il faut trente minutes en voiture pour couvrir le trajet jusque Bourges. En transport en commun, c'est quarante-cinq minutes " détaille Ludovic Guignard. " Avouez que quinze minutes seulement de différence, cela vaut peut-être le coup d'y réfléchir si cela génère de grosses économies comme cela est le cas. "

Et si vous optiez pour les transports en commun ? © Radio France - Michel Benoit

Diagnostic qu'Agglobus souhaite mener directement dans les entreprises auprès des salariés : " On va dans les entreprises en effet pour toucher directement les salariés et leur proposer ce diagnostic individualisé. Le Covid est intervenu peu de temps après qu'on ait proposé ce service. On va donc le relancer. Certes, cela peut avoir un coût pour les entreprises puisqu'elles sont tenues de financer la moitié du coût de l'abonnement transport, mais elles intègrent cela dans leur stratégie RSE (ndlr : responsabilité économique sociale et environnementale) et cela peut leur être très favorable. " Ce diagnostic est accessible également de chez vous sur internet.