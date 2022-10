Il faudrait créer 100.000 kilomètres de voies cyclables en France dit l'association Vélo et Territoires

Jusqu'à vendredi, Bourges accueille les rencontres nationales Vélo et Territoires. 440 participants venus de 120 collectivités y participent. Le gouvernement a annoncé un plan vélo à hauteur de 250 millions d'euros pour 2023. C'est bien, mais on est encore loin du compte.

Seuls 3% de la voirie est cyclable en France. Le retard est considérable pour vraiment développer l'usage du vélo au quotidien, pour aller travailler par exemple.

Quatre années pour réaliser une voie cyclable en France

Il faut au moins quatre ans par exemple pour réaliser une voie cyclable en France à cause notamment des obstacles administratifs : "Pour arriver à avoir une nation qui soit à la hauteur d'être cyclable, il faudrait qu'on arrive à réaliser 100.000 kilomètres de plus de voies cyclables estime Chrystelle Beurrier, présidente de l'association Vélo et Territoires. Seules 3% de nos voiries sont cyclables. C'est vraiment très peu et l'objectif de ces rencontres est de porter de nouvelles ambitions. Chacun doit agir et vite. Il faut que les habitants viennent dire dans les consultations qu'ils veulent ces pistes cyclables et que ce soit écrit dans les consultations que les collectivités portent. Et il faut accélérer les procédures en France en les simplifiant."

Cette société, présente sur le village des entreprises, propose des vélos à assistance électrique en libre service. © Radio France - Michel Benoit

Il faut relocaliser des productions en France et développer l'usage du vélo au quotidien. Pas uniquement à des fins touristiques. - Chrystelle Beurrier, présidente de l'association Vélo et Territoires

Des aides sont possibles pour acquérir un vélo. L'agglomération de Bourges est submergée par les demandes. Environ 250 personnes, chaque année, bénéficient d'une aide de Bourges Plus pour acheter un vélo. "C'est jusqu'à 300 euros pour vélo électrique et 150 euros pour vélo classique. On en est à 160.000 euros d'aides déjà depuis deux ans" rappelle Stéphane Garcia, vice-président de Bourges Plus.

Une aide cumulable avec celle de l'Etat, mais pour Chrystelle Beurrier, le reste à charge est trop élevé. "Les plafonds sont beaucoup trop bas quand on voit le prix des vélos qui ne cesse d'augmenter. Sans parler des délais qui sont parfois très longs. Il faut relocaliser des productions en France et développer l'usage du vélo au quotidien. Pas uniquement à des fins touristiques."

D'après Vélo et Territoires, 150.000 emplois pourraient ainsi être créées en dix ans dans la filière vélo. Les retombées économiques directes du tourisme à vélo sont évaluées à 4,2 milliards d'euros en 2019.

Victor Thoonsen et Jessikha Da Costa, de la société Thoonsen de Châteauroux, devant leur triporteur à assistance électrique, destiné aux services municipaux. © Radio France - Michel Benoit

Thoonsen, une entreprise de Châteauroux

Une aide supplémentaire est également possible aussi pour les personnes handicapées. Thoonsen, une entreprise de Châteauroux, commercialise un tri-porteur 100% Berry : le moxo bicytoo. Victor Thoonsen est à l'origine de ce triporteur : A 9 ans, il a fait un AVC qui l'a laissé handicapé du côté droit : "Pendant trois ans, j'étais en fauteuil roulant. Mon père ne pouvait pas aller me balader en forêt ou en famille. Il a donc créer cette marque Moxo." Thoonsen a déjà vendu une soixantaine de ces triporteurs à assistance électrique pour personnes à mobilité réduite.

Et l'entreprise vient de créer un triporteur pour employés municipaux : " En 2023, les moteurs thermiques seront interdits dans les parcs " poursuit Victor Thoonsen. "Il faut donc trouver une solution pour les nettoyer. C'est pour cela qu'on a créé ce triporteur à assistance électrique. Ce n'est plus un siège qui est devant mais une plate-forme qui contient deux poubelles." La mairie de Châteauroux a acheté le premier de ces triporteurs Thoonsen à assistance électrique. Comptez environ 6.000 euros.