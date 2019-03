Bourges investit dans des bus hybrides

Bourges, France

Chaque véhicule coûte près de 300.000 euros. Ils seront mis en service ce lundi. Le constructeur annonce une économie de carburant de 8,5 %, grâce à un boitier qui récupère l'énergie cinétique du véhicule : " Cela permet avec un petit moteur électrique qui se recharge au niveau des décélérations et du freinage d'apporter une énergie complémentaire pour le redémarrage du véhicule et réduire la consommation " explique Michel Rouvière, directeur de la STUB, les transports urbains de l'agglomération de Bourges.

A l'intérieur, rien ne différencie ces bus hybrides des autres véhicules © Radio France - Michel Benoit

A l'achat, ces bus hybrides coûtent 12,5 % plus cher, mais pour le président d'Agglobus, Pascal Blanc, cela vaut tout de même la peine : " L'économie espérée sur la consommation est de 8,5 %, ce n'est quand même pas négligeable. Et puis c'est un plus grand confort au démarrage pour les passagers (moins de bruit) et pour les passant près des arrêts de bus dès lors que les moteurs électriques prennent le relais. On vient de recevoir les deux premiers véhicules de ce type et deux autres sont prévus en fin d'année. "

L'agglomération de Bourges est la première en France à se doter de ces bus hybrides. © Radio France - Michel Benoit

Agglobus, c'est un parc de 55 bus standards : 31 roulent au gaz. L'avantage c'est des rejets de particules fines extrêmement faibles mais 21 sont diesel tout simplement parce que la station gaz installée à Bourges ne permettrait pas de ravitailler l'ensemble des véhicules.