Bourges : l'entreprise Bik'air, placée en redressement judiciaire, retire ses vélos en libre-service

Vous ne pouvez plus louer de vélo en libre-service dans Bourges. La société Bik'air, qui s'en occupait depuis deux ans, a été placée en redressement judiciaire. La flotte de 85 vélos a donc été retirée des rues de Bourges la semaine dernière. Pour Philippe Martin, adjoint au maire délégué au numérique, ça ne change rien à l'offre de transport en libre-service, déjà bien assurée grâce aux trottinettes électriques Pony, déployées depuis deux ans dans la ville .

250 trottinettes en libre-service

"Il y en a 250 et ça fonctionne très très bien, se félicite l'adjoint au maire. On répond à une offre de mobilité alternative, principalement en direction des jeunes et des étudiants. En terme d'offres de mobilité pour la ville de Bourges, je trouve ça regrettable que Bik'air arrête, mais Pony propose également des flottes de vélos électriques dans ses services. Donc à ce stade, je ne sais pas si Pony va saisir l'opportunité et nous proposer de mettre une flotte de vélos électriques sur Bourges*.*"

En deux ans, Bik'air n'a pas trouvé son public et faute de moyens financiers, a été placée en redressement judiciaire. Mais ce n'est pas aux collectivités territoriales de financer ce genre d'entreprises, ajoute Philippe Martin. "Les collectivités locales ne sont pas compétentes pour subventionner des entreprises privées, rappelle l'adjoint au maire de Bourges. L'opérateur, c'est à lui de trouver des solutions pour développer son entreprise. Nous, on n'avait pas 50.000 € à abonder en direction de Bik'air. On leur faisait déjà un tarif très bas pour l'occupation du domaine public parce qu'on avait bien conscience qu'effectivement, eux aussi avaient des frais de gestion. Donc on avait trouvé un accord gagnant-gagnant. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Vous connaissez les difficultés budgétaires que rencontrent actuellement les collectivités territoriales. Ce n'est pas envisageable qu'une collectivité de la taille de Bourges mette de l'argent public pour subventionner une entreprise privée."