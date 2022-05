Bourges : l'heure est à la prévention pour éviter les accidents de trottinette

La préfecture du Cher juge utile de rappeler certaines règles concernant la circulation des trottinettes. Beaucoup de citadins ne jurent plus que par elles et Bourges est la première ville en Centre-Val de Loire à proposer des trottinettes en libre-service.

La société Pony a disposé 250 trottinettes en libre-service dans la centre de Bourges, depuis le Printemps de Bourges. On peut les voir un peu partout. Les utilisateurs de ce moyen de transport sont également plus nombreux, mais dans certaines grandes villes, des accidents parfois graves se sont produits, même mortels à Paris. Il faut donc adopter les bons comportements.

La circulation en trottinette s'assimile à celle à vélo. Interdiction donc de circuler sur les trottoirs. Une entorse que beaucoup se permettent, parmi d'autres. "Une seule personne sur la trottinette" rappelle Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet du Cher. "Comme sur un vélo, pas d'écouteur. Le conducteur doit faire attention aux piétons qui sont évidemment prioritaires. Il doit alors ralentir son allure. La vitesse maximale ne peut excéder 25 km/h, beaucoup moins en zone piétonne."

Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet du Cher © Radio France - Michel Benoit

Si vous débridez votre trottinette pour aller plus vite, vous risquez une amende de 1.500 euros. A Bourges, celles en libre-service ralentissent automatiquement par géolocalisation à 12 km/h en zone piétonne. Le casque est recommandé, mais pas obligatoire. En revanche, le gilet réfléchissant l'est la nuit. Et il faut avoir 12 ans minimum pour emprunter une trottinette électrique. Pour l'instant, l'heure est encore à la prévention, rassure Agnès Bonjean : " Si des abus sont constatés. Que ce soit la circulation sur les trottoirs ou les débridages, ou des comportements non conformes, nous serons dans l'obligation de sévir, même si nous ne souhaitons pas en arriver là pour le moment. " Des affichettes vous rappelleront ces règles dans les magasins de Bourges qui commercialisent ces trottinettes.