Bourges, France

La neige provoque des bris de glace sur les rames TER, et la SNCF n'a plus assez de matériels à faire rouler. Trente-trois rames sur cent-vingt sont en réparation à Tours. Certaines vitres cassées par les projections de glace, doivent être changées : " Des blocs de glace se forment sous les trains et lorsque deux rames se croisent, explique _Fabien Maitrot, directeur régional opérationnel à la SNCF_, les blocs peuvent se détacher et vont casser les vitres du train croiseur. Le problème, c'est qu'on n'a plus assez de matériel de secours pour remplacer les rames en réparation à Tours." Les TER roulent en général à 160 km/h et les blocs de glace deviennent de vrais projectiles : " Un TER à 160 km/h lorsqu'il croise un autre TER, ça fait un différentiel de 320 km/h, c'est l'équivalent d'un TGV qui passe. Vous imaginez la vitesse à laquelle les blocs de glace peuvent être projetés." reprend Fabien Maitrot.

Un train en gare de Bourges © Radio France - Michel Benoit

En Berry, la SNCF a donc décidé de concentrer les suppressions de trains sur la ligne Vierzon/Bourges pour une bonne raison, argumente Fabien Maitrot : "Sur la ligne Bourges/Vierzon, les passagers peuvent se reporter assez rapidement sur le train suivant qui dessert Tours ou Orléans. Les conséquences de ces huit trains supprimés, restent donc relativement limitées." Les trains Intercités vers Paris accusent un retard de 10 à 15 minutes. Ils ralentissent à 120 km/h entre Etampes et Orléans. Toutes les infos SNCF, sur le site TER Centre Val de Loire :

https://www\.ter\.sncf\.com/centre\-val\-de\-loire