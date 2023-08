Bourges : le 1er septembre, les bus deviennent gratuits

Agglobus a investi dans huit bus articulés à environ 360.000 euros pièce. C'est un investissement de plus de trois millions d'euros puisque s'ajoutent également deux bus " Low Entry ", des bus proposant davantage de places assises à l'arrière.

Pour Jean-Michel Guérineau, président d'agglobus, il faut que personne ne reste sur les quais, faute de places suffisantes... Un bus articulé, c'est une capacité une fois et demie plus importante par rapport à un bus classique : " Là où vous mettez une centaine de passagers dans un bus classique, vous en mettez environ cent-cinquante dans un bus articulé. On s'attend à devoir transporter plus de voyageurs. Il y aura déjà à coup sûr un effet curiosité au début et ensuite on espère convaincre des automobilistes de délaisser leur voiture, mais pour cela il faudra proposer un service performant. La gratuité s'accompagne d'ailleurs d'un meilleur service, C'est notre objectif. On élargit les lignes, les horaires."

Jean-Michel Guerineau, président d'agglobus (à gauche) avec Yann Galut, maire de Bourges et Michel Rouvière, directeur du syndicat des transports. © Radio France - Michel Benoit

Il n'y a donc pas de file d'attente en cette rentrée scolaire dans les locaux d'agglobus : les familles n'ont plus besoin de demander des cartes de transport, avec à la clef une belle économie, rappelle Jean-Michel Guérineau : " Un abonnement annuel, c'était 180 euros par personne pour le tarif le plus élevé, qui était calculé en fonction des revenus et de la famille. Plus besoin d'en souscrire. Plus besoin d'abonnement pour les écoliers. Plus de ticket à acheter non plus. C'est une belle économie pour les familles et aussi pour les salariés, même si l'employeur remboursait la moitié du prix d'un abonnement. En moyenne, on estime l'économie de l'ordre de 300 à 400 euros par an, par famille. Sans parler des économies de carburant, si vous décidez de délaisser votre voiture."

Un bus articulé mesure 18 mètres de long et compte trois portes louvoyantes © Radio France - Michel Benoit

Mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Ce sont les entreprises de onze salariés et plus qui financent cette nouvelle organisation : le versement mobilité, une taxe qu'elles doivent acquitter, passe progressivement de 1,25 % à 2 % de la masse salariale, d'ici juillet prochain. C'est ainsi huit millions d'euros supplémentaires (en année pleine) qui arrivent dans les caisses du syndicat des transports. Pas de quoi réjouir le président de la chambre de commerce du Cher, Serge Richard : " Cette augmentation tombe mal. Les entreprises doivent investir pour s'adapter au déréglement climatique. Elles doivent faire face à l'inflation avec la hausse du prix de l'énergie notamment. En plus le gouvernement a décidé de repousser sa promesse de suppression de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à 2027. L'augmentation du versement mobilité tombe donc mal. D'un autre côté, on le savait puisque les transports gratuits, c'était une promesse de campagne du maire de Bourges, Yann Galut."

Serge Richard, président de la chambre de commerce et d'industrie du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le syndicat des transports affirme en contre-partie, améliorer la desserte des zones d'activités. De quoi peut-être adoucir la pilule !