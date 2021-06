Bourges : le bus à haut niveau de service enfin lancé !

Cette fois, c'est parti : le bus a haut niveau de service va débarquer à Bourges. Un projet qui va courir sur 10 ans... 73 millions d'euros vont être investis pour rendre plus efficaces les quatre lignes principales d'agglobus, et créer un vrai pôle d'échange multimodal à la gare sncf.

Dans quelques années, la voiture sera bannie de l'hyper centre de Bourges, et cantonnée aux boulevards extérieurs, il faut donc améliorer les transports en commun. La première nouveauté, ce sera cette ligne qui ira de la gare jusqu'à l'ancienne maison de la culture, un système de navettes électriques, toutes les 6 minutes dans les deux sens qui passera par une rue moyenne, entièrement piétonne et rénovée. Cette ligne sera prolongée jusqu'au quartier Baudens dans un second temps. Cela se mettra progressivement en place jusqu'en 2026.

En noir, la nouvelle ligne de navettes électriques, de la gare sncf à l'ancienne maison de la culture, par la rue moyenne. © Radio France - Michel Benoit

Plus de couloirs réservés et des carrefours aménagés

Mais le gros morceau, c'est ce bus à haut niveau de service sur les lignes A, B, C et 2 (les quatre principales). Les bus disposeront de plus de couloirs réservés, les carrefours seront aménagés pour faciliter leur passage. L'idée, c'est de gagner de précieuses minutes sur les temps de parcours, 40 millions d'euros seront investis dans un premier temps, puis 12 millions supplémentaires d'ici 2030. Enfin, 11 autres millions iront à la création d'un pôle d'échange multimodal à la gare sncf.

Jean-Michel Guérineau, président d'Agglobus à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une partie du financement viendra d'une augmentation du versement mobilité payé par les entreprises de plus de 11 salariés : il passera de 1,25 % à 2 %. Le syndicat des transports espère 10 à 20 % de subventions de la part de l'état. La Région devrait également participer. Les bus qui deviendront totalement gratuits à Bourges en 2023 (actuellement, ils ne le sont que le weekend).