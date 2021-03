Bourges : le remplaçant du train Corail est arrivé

Un investissement de 300 millions d'euros (dont la moitié financé par l'état) qui inclut un centre de maintenance près d'Orléans. La première rame Omneo a circulé ce lundi sur la ligne Paris/Vierzon/Bourges.

Les voitures sont plus spacieuses et plus lumineuses que les Corails des années 70. © Radio France - Michel Benoit

Ces nouvelles rames peuvent rouler à 200 km/h... A bord, des sièges plus larges et plus de confort pour le voyageur : " C'est vrai que c'est plus confortable que l'ancien train " se réjouit cette voyageuse. " On a plus de place, on a des prises électriques, c'est parfait pour travailler et c'est plus silencieux. Après faut que les trains soient à l'heure ! C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop de problème de ce côté. Cela s'est amélioré. "

Des prises électriques et internet équipent tous les sièges. © Radio France - Michel Benoit

Chaque train est composé de trois rames automotrices. Cela devrait faciliter la gestion de la ligne, tout comme la création d'un centre de maintenance à Orléans : " On ne dépendra pas des centres qui sont en Ile-de-France " explique François Bonneau, président du conseil régional Centre-Val-de-Loire. " Ces centres sont engorgés. On ne pouvait pas entretenir nos rames autant que nécessaire. Là, on aura de la maintenance prédictive. C'est très important pour éviter les pannes. D'autre part, comme ce sont des automotrices, les manipulations en gare sont plus simples. Il n'est plus nécessaire d'aller chercher une locomotive pour changer de sens de circulation. La gestion de la ligne sera facilitée."

François Bonneau, président du conseil régional Centre-Val-de-Loire, dans la cabine de conduite du train OMNEO © Radio France - Michel Benoit

La région Centre-Val-de-Loire, qui, contrairement à d'autres, n'ouvrira pas la circulation des trains voyageurs à la concurrence. Pas question pour François Bonneau de faire appel au privé. A charge pour la SNCF d'offrir un meilleur service...