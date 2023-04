Bourges : les bus gratuits, c'est pour le 1er septembre

La gratuité des transports : c'était l'une des principales promesses de la municipalité élue à Bourges en 2020. Cela concerne 125.000 personnes puisque le syndicat des transports va un peu au delà de l'agglomération de Bourges, soit plus du tiers de la population du Cher. Les élus élus berruyers n'hésitent pas à parler de décision historique. On voit mal, en effet, comment cette gratuité pourrait être remise en cause à l'avenir. Dix ans de combat pour l'élu communiste Jean-Michel Guérineau, aujourd'hui président du syndicat des transports. et qui s'attend à un grand rush sur les bus au 1er septembre : " Dans les villes qui y sont passées, on a assisté à une augmentation de la fréquentation de 25 à 120 %. C'est donc très variable, mais de toute façon, il y aura une augmentation. On l'a anticipée de façon à avoir un service augmenté, avec davantage de bus, davantage de fréquence, des bus de plus grande capacité, de façon à ce que personne ne reste sur les quais."

Jean-Michel Guérineau, président du syndicat des transports de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce sera moins d'argent à sortir notamment lors de la rentrée scolaire en septembre : " On aura évidemment une économie pour les familles, poursuit Jean-Michel Guérineau. Selon leur niveau fiscal, et le nombre d'abonnements, ce sera une économie de plusieurs centaines d'euros à l'année. C'est une mesure sociale "

L'économie annuelle pourra atteindre plusieurs centaines d'euros pour les voyageurs © Radio France - Michel Benoit

La gratuité est entièrement financée par une augmentation du versement transport, payé par les entreprises de plus de 11 salariés (il passera progressivement à 2 %, maximum possible au 1er juillet 2024) : 8 millions d'euros en plus par an alors que la billetterie ne représentait que 2,5 millions d'euros. Le gain sera aussi environnemental : " Un bus, c'est une quarantaine de voitures en moins, estime Jean-Philippe Guérineau. C'est évidemment moins de pollution, moins de gaz à effet de serre. Et c'est aussi un gain en termes de place physique sur l'espace public. Un bus prend dix à quinze places de moins par rapport à la voiture. Cela contribue à libérer aussi du stationnement."

Bourges et Châteauroux sont les seules villes de la Région à avoir choisi la gratuité des transports.