Bourges : les bus gratuits ce weekend

Les bus sont gratuits tout ce weekend (19 et 20 sept) sur l'agglomération de Bourges. Une action menée dans le cadre de la semaine du transport public avant une extension de la gratuité dès l'an prochain et une généralisation en 2023..

Agglobus, c'est un peu moins de 3,8 millions de tickets validés sur un an. 10.000 personnes sont abonnées. La gratuité des bus est une promesse forte du nouveau maire de Bourges. Il devrait y avoir du nouveau dans ce dossier dès l'an prochain.

Michel Rouvière, directeur de Stibus (à gauche) et Jean-Michel Guérineau, président d'Agglobus © Radio France - Michel Benoit

Agglobus, c'est 16 lignes et 640 arrêts sur 20 communes. Cette gratuité, ce weekend c'est pour essayer d'inciter des automobilistes à délaisser leurs voitures. Pour Michel Rouvière, directeur de la Stub qui gère le réseau, le bus ce n'est pas aussi contraignant qu'il y parait : " Il y a des lignes cadencées, des lignes à forte fréquentation où l'attente n'est pas si longue. Effectivement, vous avez des horaires imposés mais vous ne perdez pas de temps à chercher une place de parking comme vous le faites avec votre voiture et pas de stationnement à payer. En centre ville, vous avez une navette toutes les six minutes." La journée du samedi représente environ 13 % du trafic.

Les bus devraient être gratuits sur l'agglomération de Bourges en 2023. © Radio France - Michel Benoit

Cette gratuité le weekend pourrait être instaurée dès le début de l'année prochaine. Cela fait partie des options mises sur la table par le nouveau président du syndicat des transports, Jean-Michel Guérineau : " J'ai demandé que mes services travaillent très vite à l'instauration d'une gratuité partielle, soit pour une partie des usagers, soit une partie de la semaine, ou même un mixe des deux. On peut imaginer une gratuité le weekend dès janvier 2021." Il faudra que le syndicat compense alors le manque à gagner pour stibus, de l'ordre de 100.000 euros par an. La gratuité totale pourrait s'appliquer en 2023 dans le cadre du renouvellement de la concession, sachant que les voyageurs représentent 700.000 euros de recettes par an. La solution envisagée serait d'augmenter en 2023 la taxe du versement transport payée par les entreprises. Il faudrait aussi améliorer le service, si on en croit cet usager : " C'est vrai que le soir, à partir de 19H00, si on sort un peu tard du boulot notamment, les bus se font plus rares. Il faudrait, à mon avis, renforcer l'offre en soirée." Les études pour la création d'un réseau à haut niveau de service vont être relancées mais il ne sera pas facile de concilier gratuité et amélioration de l'offre.