Bourges : les bus gratuits le weekend

Cette gratuité partielle va coûter 200.000 euros par an à Agglobus. C'était une promesse de la nouvelle majorité. En 2023, la gratuité totale devrait être instaurée comme à Châteauroux. Ce n'est donc qu'une première étape vers une refonte et un renforcement du service. Le ticket unitaire est à 1,40 euro, cette gratuité le weekend, c'est toujours ça de gagner pour ces voyageurs : " Je trouve que c'est une très bonne idée " se réjouit cette jeune fille. " On n'a pas forcément toujours l'argent puisqu'on va encore à l'école et qu'on ne travaille pas. On ira plus facilement en centre ville pour se promener." Cette autre voyageuse n'a pas de voiture : " Je suis de St-Doulchard. Si c'est gratuit, on pourra venir plus facilement à Bourges pour faire les magasins avec les enfants. Actuellement ce n'est pas possible. On pourra venir à la foire aux manèges aussi sans avoir à payer. Si je peux me permettre, il faudrait améliorer la desserte le dimanche. " C'est vrai, il n'y a pas de bus le dimanche matin... Jean-Michel Guérineau, le président d'Agglobus est conscient qu'il faut améliorer globalement le service : " A terme, nous voulons rendre le réseau plus efficace avec la mise de certaines lignes en haut niveau de service. On va développer le pôle d'échange de la gare. On veut aussi créer une ligne en site propre dans l'hyper centre avec des navettes très régulières. Cela, c'est un projet à plus long terme. On développera la gratuité totale à partir du moment où on mettra en oeuvre ces projets."

A terme, il faudra renforcer le parc de bus sur l'agglomération de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Sans doute en 2023, mais pour financer tout cela, il faudra augmenter le versement mobilité, un pourcentage de la masse salariale payé par les entreprises de plus de 11 salariés : " Ce taux est aujourd'hui de 1,25 %. On pourra le monter jusqu'à 2 %. La question reste ouverte pour le moment " précise Jean-Michel Guérineau. La billetterie rapporte environ 2,5 millions d'euros par an à Agglobus sur un budget d'environ 18 millions d'euros. Le 8 mai, date de mise en oeuvre de cette gratuité partielle, correspond également à la piétonnisation de la rue moyenne à Bourges, pour la saison estivale.