Bourges : les bus seront gratuits en septembre 2023

D'ici là, il faut établir le cahier des charges. Vous avez donc la parole à travers cinq réunions publiques organisées du 8 novembre au 23 novembre dans cinq communes de l'agglomération (St-Florent-sur-Cher, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Germain-du-Puy, Bourges et Saint-Just. A votre avis, comment peut-on améliorer ce transport de bus ?

Jean-Michel Guérineau, président d'Agglobus. © Radio France - Michel Benoit

Bien sûr des pistes ont déjà été lancées, à commencer par la gratuité du réseau ; elle arrivera en septembre 2023 : " On l'avait annoncée pour 2023 et on a estimé qu'il était plus logique de mettre tout cela en place pour la rentrée de septembre " explique Jean-Michel Guérineau, président d'Agglobus. " On veut également améliorer les dessertes le dimanche et le soir. " Le cahier des charges doit être établi pour la fin de l'année. Des efforts aussi pour le secteur rural de l'agglomération : développer les transports à la demande dans les plus petites communes, ou ouvrir les bus scolaires aux autres usagers. Tout les propositions sont possibles. Sur la table, aussi, la fin des bus diesel en 2028, remplacé par des bus au gaz : " Bourges a été initiateur en France du GNV dans les transports en commun " poursuit Jean-Michel Guérineau. " On veut poursuivre ce développement et même l'accélérer dans le cadre de la prochaine concession. On ne s'interdit pas non plus d'investir dans de nouvelles technologies comme l'hydrogène pour diversifier nos sources d'énergie." Pour l'instant, seule la moitié des bus roulent au gaz.

Raphaël, mal-voyant, se heurte à des difficultés lorsqu'il emprunte le réseau de bus à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Raphaël, est mal voyant. Lui aussi a des souhaits comme accélérer la mise à niveau des arrêts de bus : " C'est très compliqué. je me prends les pieds partout. Les bus essaient de se caler à peu près bien pour qu'on soit au même niveau pour monter, mais tous les quais ne sont pas encore surélevés. Il faut aussi refaire la signalétique sonore, que ce soit dans les bus, comme aux arrêts." Les chantiers ne manquent pas. Le prochain titulaire de la délégation sera annoncé dans un an. Une bonne nouvelle est tombée mi octobre : le ministre des transports a annoncé une subvention de 6,2 millions d'euros pour le projet de bus à haut niveau de service sur Bourges. Ce financement va permettre de lancer les premières études et d'embaucher un chargé de mission. Ce bus à haut niveau de service s'accompagnera d'une requalification d'une partie de la ville et notamment de la gare SNCF.