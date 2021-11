Bourges : " Mon Cher Vélo " se mobilise pour le baromètre vélo

Dans le classement de 2019, les villes du Berry ne brillent pas particulièrement. Châteauroux et Vierzon apparaissent en catégorie F (défavorable). C'est à peine mieux pour Bourges en catégorie E (plutôt défavorable). A Bourges, par exemple, cela fait des années que l'association " Mon Cher Vélo " se bat pour qu'on ramène à deux, le nombre de voies pour les voitures sur l'auto-pont qui conduit vers St-Doulchard et non pas trois comme actuellement, afin de créer des pistes cyclables... C'est l'un des points noirs les plus emblématiques pour Gilles Delmas, président de " Mon Cher Vélo " : " Il faut partager les voies de circulation entre les voitures, les vélos et les transports en commun. Il ne faut pas laisser trois voies pour les voitures sur cet auto-pont. Deux suffisent. Si la chaussée était aménagée pour les vélos, cela inciterait certains à abandonner la voiture. J'en suis certain. "

Des membres de " Mon Cher Vélo " et de la FUB ont testé les aménagements pour les cyclistes sur Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ce baromètre est bâti à partir de 26 questions sur internet : " On explore toutes les questions liées à la pratique du vélo " détaille Séraphin Elie, secrétaire général de la FUB (fédération des Usagers de la Bicyclette). " Est-ce que je me sens en sécurité quand je circule en vélo dans ma commune ? Est-ce que je peux stationner mon vélo sans difficulté ? Est-ce que je peux le réparer, en louer ? On interroge sur l'ensemble du spectre système vélo. Ce sont les usagers qui s'expriment à partir de leur expérience."

La piste cyclable est devenue invisible rue Edouard Vaillant à Bourges. © Radio France - Mon Cher Vélo

La sécurité du cycliste est sans doute la notion la plus prégnante. Pour l'améliorer, c'est surtout une question de volonté estime Gilles Delmas : " Il faut dès l'entrée de la ville laisser la place au vélo et pas aménager des petits bouts par ci par là. Nous ce qu'on ressent le plus, c'est les interruptions de circuit. On n'a pas réellement sur l'agglomération et sur Bourges, une continuité cyclable. Vous savez il y a une question à se poser quand on veut aménager des voies cyclables. C'est celle-ci : est-ce que je laisserai mon enfant y circuler en pensant qu'il s'y trouvera en complète sécurité ? Et ce n'est malheureusement pas toujours le cas."

Les cyclistes veulent qu'on leur laisse plus de place dans les villes. © Radio France - Michel Benoit

Même des aménagements récents, ne sont pas faits dans les règles, insiste Gilles Delmas : " C'est le cas du côté du Moutet, près de l'autoroute. On voit des fin d'axes à angle droit, des revêtements qui sont gravillonnés, des signalements au sol qui ne sont pas faits avec le symbole du vélo, des axes qui ne sont pas en face lorsqu'ils sont discontinus. On constate des choses qui nous paraissent anormales. "

Les pistes cyclables ne sont pas forcément bien intégrées dans l'univers urbain. - Mon Cher Vélo

Le but de ce baromètre n'est pas de pointer les mauvais élèves mais d'en faire un outil pour les collectivités afin de les faire progresser.