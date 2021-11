Bourges : opération anti rodéo au Val d'Auron

Des moyens importants, dissuasifs et répressifs pour tenter de limiter ces comportements particulièrement dangereux sur la route. Que ce soit de rouler sur la roue arrière ou de slalomer sur la route. Sans parler des pétarades dues à des échappements non conformes. " Ce n'est pas homologué cela, Monsieur " prévient le motard de la police nationale. " Vous avez modifié le dispositif d'échappement." Sans parler de l'éclairage avant non conforme, tout comme la plaque d'immatriculation trop relevée à l'arrière permettant d'échapper au radar ou de l'absence de bandes réfléchissantes sur le casque. Le jeune homme s'en sort finalement avec un simple avertissement. Il faut dire qu'il a déjà eu à payer plusieurs amendes par le passé. Il s'en sort bien cette fois-ci, mais devra rendre son pot d'échappement moins bruyant.

L'opération a été menée conjointement par la police municipale de Bourges et la police nationale © Radio France - Michel Benoit

" On reçoit quantité de mails à la mairie d'habitants qui se plaignent de moto qui pétaradent " explique Mustapha Mousalli, adjoint au maire chargé de la sécurité. "Les gens nous disent, mais que fait la police ? La difficulté, c'est de verbaliser en les prenant sur le fait à rouler sur la roue arrière. En plus, ces motos n'ont parfois pas de plaque. Le pilote met une cagoule. La traque est difficile, mais on ne renonce pas. On a l'intention de faire des contrôles dans certaines caves d'immeubles. Ces rodéos sont très dangereux pour les piétons, mais aussi pour les pilotes eux-mêmes. Je connais un jeune qui est bloqué dans un lit à communiquer uniquement avec les yeux suite à un accident. Tout cela pour avoir roulé sur la roue arrière ! Le problème c'est qu'on ne contrôle plus rien à ce moment là. Il a été percuté par une voiture."

Le conducteur de cette voiture était en possession de cannabis © Radio France - Michel Benoit

Une moto trafiquée pour gagner en puissance posera également problème avec l'assurance en cas d'accident. Cette habitante du quartier applaudit l'initiative des forces de police : " On en voit pas mal quand même. Ils roulent sans casque, parfois sur une roue, la cigarette à la bouche. Je dois laisser les enfants dans la poussette car j'ai peur qu'ils soient percutés." La directrice de cabinet du préfet du Cher, veut également s'attaquer au problème des trottinettes, qui roulent sur les trottoirs : " C'est un nouvel équipement qui se développe de plus en plus. Là aussi, on aura une grosse campagne de prévention et d'accompagnement des usagers " précise Agnès Bonjean. La préfecture qui précise que opérations de contrôle se répéteront et pas seulement à Bourges. Outre l'amende, la sanction peut aller jusqu'à la confiscation du moyen de transport : moto ou trottinette.