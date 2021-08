Le réseau Agglobus de Bourges (Cher) a partagé sur son site les déviations mises en place sur son réseau à partir de ce lundi 9 août. En cause, des travaux. Attention donc avant de vous déplacer, pensez à bien vérifier les nouveaux itinéraires. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis ou reportés.

Bourges : plusieurs arrêts de bus déviés à cause de travaux

A compter de ce lundi 9 août, des déviations sont mises en place sur certaines lignes de bus à Bourges à cause de travaux. France Bleu Berry fait le point sur ces changements d'itinéraires.

Tout d'abord, sachez que la rue des Arènes sera inaccessible entre la rue du Marché et la place Planchat.

Autre déviation, cette fois pour les lignes A-B-C et 3 en semaine ainsi que pour les lignes D1-D2 et D4 le dimanche : plusieurs arrêts ne sont pas desservis et sont reportés.

L’arrêt PLANCHAT est reporté à l’arrêt NATION

L’arrêt POULIES est reporté à l’arrêt PRES FICHAUX

L’arrêt PARMENTIER (ligne 3) est reporté à l’arrêt PRES FICHAUX.

Il en va de même pour les lignes 4-10-12 et 15. Là encore il y des des arrêts reportés.

L’arrêt PLANCHAT est reporté à l’arrêt Nation.

A noter que les circuits des Navettes de Centre-Ville AURON et PRADO ne sont pas impactés par ces travaux. Les arrêts situés sur les circuits de déviation sont desservis à la demande de la clientèle. Tous les détails des arrêts déviés ainsi que le plan de déviation sont à retrouver sur le site Agglobus.

Plan de déviation. - Agglobus.