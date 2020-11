Bourges poursuit ses efforts en faveur du vélo

Ces travaux au Val d'Auron visent à rénover la plus ancienne piste cyclable en site propre de Bourges ; elle date d'une trentaine d'années. Une piste vraiment en mauvais état : " Je l'ai pratiquée régulièrement pour emmener ma fille en poussette à l'école " précise Sakina Robinson, maire déléguée pour les quartiers Aéroport et Val d'Auron : " Effectivement le revêtement était abîmé ; les racines des arbres remontaient et déformaient toute la piste roulante. Pour rouler à vélo, c'était encore pire qu'en poussette ! Ici, les habitants l'utilisent beaucoup, car c'est un quartier jardin en quelque sorte."

Régis Mautré, conseiller municipal, Sakina Robinson, maire déléguée sur les quartiers Aéroport et Val d'Auron, Hugo Lefelle, adjoint au maire, accompagné du responsable municipal des travaux. © Radio France - Michel Benoit

Certes, 34 arbres ont été abattus, mais ils étaient malades affirme l'élue. 34 arbres ont d'ailleurs été replantés dans le quartier. Une subvention de l'état de 120.000 euros était disponible jusqu'en décembre, c'est pourquoi la mairie a décidé d'avancer ces travaux qui seront terminés le 18 décembre, pour un montant de 262.000 euros. Depuis juin, la nouvelle municipalité affirme avoir déjà investi 400.000 euros sur les pistes cyclables ; un rythme qui ne faiblira pas au cours des prochaines années. Régis, Mautré, conseiller municipal et référent vélo à Bourges, compte poursuivre et renforcer le plan vélo intercommunal, entamé en 2016 : " On va poursuivre le travail notamment pour renforcer la continuité du réseau de pistes cyclables et éviter les interruptions parfois brutales. On élargit les sas à vélos et on sécurise les intersections. On élargit également des bandes cyclables car elles ne sont pas toutes dans les normes. On va notamment entamer des travaux sur la voie verte entre Bourges et St-Doulchard. On va aussi faire des travaux rue Gionne pour sécuriser la circulation à vélo."

Les travaux sur la piste cyclable du Val d'Auron seront terminés mi-décembre. © Radio France - Michel Benoit

On compte 66 km de pistes cyclables sur Bourges. De nouveaux tronçons seront aménagés notamment vers la zone d'activité de l'autoroute. L'idée est d'inciter les habitants évidemment à circuler en toute sécurité à vélo à Bourges. Le vélo ne représenterait que 3 % des déplacements contre 65 % en voiture alors qu'un tiers de ces déplacements sur Bourges portent sur moins d'un km...