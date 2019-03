Bourges : Une bonne affaire pour les motards

Bourges, France

220 motards de toute la France se sont déjà inscrits cette année (et il reste des places). Une journée d'ateliers pratiques et de randonnée à moto au mois de mai et une seconde journée, le 15 juin à Bourges pour un village sécurité. Ce stage n'est pas gratuit : 49 euros pour ces deux jours (repas compris). Chaque motard fera également une bonne affaire puisqu'il achètera un gilet airbag au tiers du prix du commerce : 147 euros alors que ce gilet vaut plus de 400 euros. Certes, c'est une somme, mais pour l'adjudant Chef, Michaël Pillet, motard à la gendarmerie du Cher, mais cet investissement peut vous sauver la vie : " Ce type de gilet protège tous les organes vitaux en cas d'accident. Nous en sommes équipés depuis une dizaine d'années à la gendarmerie nationale, et franchement, on a vu la différence ! L'année dernière sur 206 participants, ils n'étaient que 6 à revêtir un gilet airbag. On 'est dit qu'il fallait faire quelque chose. "

L'adjudant Chef Pillet, motard à la gendarmerie du Cher, a revêtu un gilet airbag identique à celui remis aux motards inscrits pour ce stage sécurité. © Radio France - Michel Benoit

Ce stage est encadré par des experts : les motards de la gendarmerie nationale. Un moniteur pour six motards pour des conseils très pratiques : " On révise vraiment les fondamentaux, précise l'adjudant Chef Pillet, la position sur la moto pour ne pas se fatiguer, mais aussi des conseils d'entretien de la machine, et surtout bien positionner le regard pour bien aborder les trajectoires. C'est essentiel en moto pour adopter une conduite toute en souplesse." Une randonnée de 180 km vous permet d'appliquer tous les conseils l'après-midi. Renseignements et inscription sur la page facebook : pilotagemoto-18.