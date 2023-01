Bourges : une entreprise investit dans un camion révolutionnaire

Un camion de 16 tonnes dont près de 7 tonnes de charge utile. C'est l'entreprise CQFD (groupe Rousseau) qui s'est lancée. Et elle devrait investir très prochainement dans un second, malgré son prix : deux fois et demi plus cher qu'un modèle thermique. Mais cela contribue à réduire les rejets carbone de la société et il faut préparer l'avenir avec le développement des zones à faible émission dans les villes . Ce camion garantit également un meilleur confort pour le chauffeur et les riverains.

Un camion plus compact que ses équivalents à moteur thermique - CQFD

6,250 tonnes de charge utile en moyenne, c'est un peu moins que les modèles thermiques et une autonomie moyenne de 150 kilomètres : ce camion circule donc exclusivement sur Bourges et alentours. C'est Jean-Christophe qui est au volant, un peu surpris, au début, par l'accélération du véhicule : " Il a beaucoup plus de couple ; la puissance est instantanée et il faut s'y habituer. Il faut gérer l'accélération. Dans la cabine, le silence est total et on a donc un meilleur confort. Pas de bruit non plus pour les riverains, ce qui nous oblige être encore plus vigilant. Je suis très content de le conduire, étant moi-même assez sensibilisé aux questions environnementales."

Jean-Christophe est convaincu par ce camion électrique © Radio France - Michel Benoit

Venez, je vous emmène pour un petit tour : " Il faut attendre quelques secondes au démarrage pour que les coussins se gonflent, c'est comme ça qu'on appelle les amortisseurs. J'enlève le frein de parc et voilà, on est parti. Comme vous le voyez, on n'entend absolument rien " décrit Jean-Christophe. " Regardez, j'accélère un peu et ça part très vite ! " Ce silence est appréciable quand on livre dès 6 ou 7H00 du matin ; on ne réveille pas le quartier ; pas de pollution non plus en roulant.

Frédéric Moreau, responsable du site CQFD de Bourges © Radio France - Michel Benoit

C'est une bonne image pour la société CQFD, mais c'est un investissement conséquent, malgré une aide de 50.000 euros de l'état. Ce camion coûte 2,5 fois plus cher qu'un modèle thermique : " Un véhicule thermique, on l'amortit sur cinq ans " détaille. Frédéric Moreau, responsable du site de Bourges. " Celui-ci, ce sera sur huit ans. Cela correspond à la garantie des batteries. On aura zéro carburant à débourser, pas d'huile à mettre, pas d'entretien particulier si ce n'est un suivi des pneus, des organes comme les freins. Et on peut-être des interventions non programmées s'il y avait des pannes. La fin des véhicules thermiques est programmée pour 2035, voitures mais aussi camions, autant s'y préparer dès maintenant." Chaque soir, Jean-Christophe branche son camion pour la nuit : sept heures de charge sont nécessaires pour retrouver une autonomie complète.