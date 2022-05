Bourges : une première concertation bientôt lancée sur un nouvel échangeur pour l'A71

Cette concertation aura lieu du 20 juin au 22 juillet. Des réunions d'information seront notamment organisées à Bourges et au Subdray. Attention, ce n'est pas encore l'enquête publique qui aura lieu plus tard quand le projet sera beaucoup plus avancé.

Cette nouvelle bretelle de sortie sur l'A71 à Bourges vise à décongestionner le trafic aux heures de pointe, puisque les bouchons peuvent avoir des répercussions sur les voies de circulation et provoquer des accidents. Bourges est l'une des rares villes françaises de cette importance à n'avoir qu'un seul échangeur autoroutier. On n'est qu'au début du processus : cette nouvelle bretelle de sortie de l'A71 ne devrait pas ouvrir avant 2027, si le processus va au bout. 70 % du trafic de l'échangeur actuel de l'A71 à Bourges provient ou se dirige vers le Nord, Vierzon, Tours, Paris.

Une vue aérienne de la zone concernée © Radio France - Michel Benoit

Cette nouvelle bretelle de sortie (attention, il n'y aura pas d'entrée) permettrait de délester environ 40 % de la circulation actuelle à cet échangeur. Il n'y aurait donc plus de bouchon espère Yvon Beuchon, maire de la Chapelle Saint Ursin. Et cela grâce à des travaux limités : " C'est 200 mètres de ruban routier à poser ; c'est un petit élargissement d'un rond-point déjà existant. Toutes les infrastructures lourdes sont déjà faites, financées, amorties. Donc oui, c'est quelque chose d'assez simple en effet. Cette bretelle de sortie se raccordera à de l'existant. Elle est demandée avec force depuis tellement longtemps par les entreprises qu'en effet je suis très heureux de voir enfin un peu de lumière sous la porte." Des travaux estimés entre 7 et 10 millions d'euros. Vinci Autoroute et l'état en financeraient 50 %. Les collectivités locales, le reste.

Yvon Beuchon, maire de La Chapelle Saint Ursin (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Cette sortie est essentielle pour le développement économique local : " A La Chapelle-Saint-Ursin, il y a le projet d'une base logistique avec un bâtiment important de plus de 80.000 m2 " rappelle Yvon Beuchon. " Evidemment il va générer du flux. A côté, des entreprises comme la Bovida qui a fait une base logistique, comme Nexter, comme MBDA, sont toutes en croissance et cette croissance doit s'accompagner de la mise à niveau des voies de circulation. " Cette première phase de concertation permettra aux riverains de remonter leurs doléances, notamment les habitants du hameau de Pisse-vieille, aux premières loges. Des remarques qui seront susceptibles de faire évoluer le projet. Tout comme les études techniques plus avancées qui suivront, et les études environnementales. Des dossiers qui seront ensuite soumis à enquête publique. La route est encore longue...