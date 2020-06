Bourgogne-Franche-Comté : l'abonnement TER valable dans toute la France cet été

La région Bourgogne-Franche-Comté et la SNCF jouent leur va-tout pour faire revenir les passagers à bords des trains, vidés par la crise sanitaire du coronavirus. Début juin, en France, "la fréquentation des TER est en moyenne inférieure de 80% à celle observée habituellement", indique la région. Une grande opération séduction a donc été lancée vendredi 12 juin 2020. Au niveau national, deux millions de billets de TER entre un et dix euros vont être mis en vente. Dans la région, les voyageurs pourront profiter de 20.000 "bons plans TER" à partir de deux euros.

L'abonnement TER en Bourgogne-Franche-Comté valable dans toute la France cet été

Autre annonce qui va intéresser les abonnés TER de Bourgogne-Franche-Comté : "l’extension géographique des abonnements annuels TER à toutes les lignes TER de France durant les mois de juillet et août". Les 4250 abonnés de la région pourront donc voyager cet été sans réservation sur tout le réseau TER du pays.

Un "pass TER" pour les jeunes

La région et la SNCF veulent également inciter les plus jeunes - de 12 à 25 ans inclus - à aller voir du pays, grâce au "Pass jeune TER de France". Il coûtera 29 euros par mois en juillet et en août, et permettra là aussi de voyager sur tout le réseau TER français. Il y a un gros enjeu économique à faire "bouger" les jeunes, puisqu'ils représentent "40% des clients TER en France". Les détails sont à retrouver sur le site TER de la Région Bourgogne-Franche-Comté.