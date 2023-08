Bourgogne - Un gros bouchon sur l'A6 en direction de Lyon suite accident de poids lourd près de Chalon

C'est à hauteur du km 342 près de l'aire de la Ferté qu'un poids lourds s'est renversé ce vendredi matin en direction de Lyon. Après une brève coupure, la circulation s'effectue sur une seule voie dans le sens Paris-Lyon et sur deux voies seulement dans l'autre sens puisque le camion est couché en travers. APRR prévient que les opérations de dégagement vont prendre plusieurs heures, et la circulation devrait devenir de plus en plus compliquée d'ici la mi journée. Il y a déjà des bouchons entre Beaune et Chalon et entre Chalon et Tournus. Des déviations sont mises en place.

Le camion transportait des produits pour la grande distribution et il faut d'abord vider toutes les bouteilles de vin, les paquets de café, etc. avant de pouvoir relever le poids-lourd. Il y a aussi du gazoil qui s'est déversé sur les voies qu'il va falloir décaper avant de pouvoir rouvrir à la circulation.

L'accident s'est produit près de la sortie N°26 pour Le Creusot / Montceau-les-mines à hauteur de l'aire de la Ferté. Il est conseiller d'éviter ce secteur si vous le pouvez, en empruntant la départementale 906 par Tournus et Sennecey-le Grand.

Bisons Futé a classé la journée de samedi en orange dans le sens des départs et en rouge dans le sens des retours.