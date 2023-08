Saône-et-Loire : l'A6 fermée en direction de Paris suite à un accident de poids lourd près de Chagny

Les jours se suivent et se ressemblent sur les grands axes autoroutiers. Ce lundi 7 août, le trafic est encore dense dans le sens des départs mais il y a aussi du monde en direction de Paris, notamment sur l'A6.

Un poids lourd s'est renversé et a pris feu sur l'autoroute A6 à hauteur du kilomètre 317, vers 14 heures entre Chagny et Demigny, en Saône-et-Loire. Cet accident a entraîné la fermeture de cet axe entre Chalon et Beaune et causé un bouchon de 4 kilomètres en amont, du Sud vers le Nord. Les automobilistes étaient invités à quitter l'autoroute à hauteur de Chalon-Nord, sortie numéro 25.