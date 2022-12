Bourgogne : un voyage en camion gratuit pour les passagers privés de train

Vous n'avez pas de train ce weekend et vous galerez pour trouver un co-voiturage ? Pourquoi ne pas faire votre trajet en camion ?

En Saône-et-Loire, l'entreprise Prudent accepte de prendre gratuitement à son bord les personnes privées de train.

Il faut se rendre sur la plateforme logistique de la société, basée à Branges près de Louhans. Ensuite, direction Lyon, le sud de La France, la Région parisienne ou l'Alsace.

"Les routiers sont sympas, et on tient à le rappeler" sourit Dominique Prudent, le PDG de cette société "Avant, on avait pas besoin de Blabla Car. Si vous venez à mon entreprise, je vous emmène gratuitement sur ma ligne de transport. Là dans une demi-heure, j'ai un petit jeune qui descend à Avignon avec nous."

Si vous voulez profiter de cette proposition et voir la route autrement, il faut contacter l'entreprise Prudent au 03 85 76 44 11 ou au 03 85 76 44 49