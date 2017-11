Bouvron : les travaux de la déviation sont lancés

Chaque jour, plus de 12 000 véhicules circulent dans le centre-bourg de Bouvron sur la RN 171. Depuis plus de 20 ans, les habitants réclament une déviation. Les travaux sont enfin en cours et doivent s'achever début 2020.

Les habitants de Bouvron (3 100 habitants) près de Savenay, vont devoir encore patienter jusqu'au début 2020 pour que la déviation de leur centre-bourg soit achevée mais déjà ils sont soulagés de constater que les travaux ont commencé. Chaque jour, plus de 12 000 véhicules dont 15% de camions traversent leur village, s'arrêtent au feu tricolore. La Nationale 171 est particulièrement empruntée par les poids-lourds qui rejoignent le bassin industriel de Saint-Nazaire; une quinzaine de convois exceptionnels circulent également sur cette route quotidiennement. Les touristes sont aussi nombreux car c'est un axe qui relie la côte Atlantique à la Normandie.

Soulagement des habitants

On va enfin pouvoir traverser la route avec nos enfants sans danger. La pollution va sûrement être diminuée et ça ne sera que mieux" Anne, mère de famille réside dans le centre-bourg

A plusieurs reprises , les habitants ont manifesté pour réclamer cette déviation. D'ici un peu plus de deux ans, la Nationale contournera complètement le coeur du village. Longue de quatre kilomètres, la déviation coûte 15 millions d'euros. L'Etat finance la totalité des travaux.