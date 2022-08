C'est le retour de la braderie de Lille cette année après deux ans d'absence. Elle se tient le samedi 3 et le dimanche 4 septembre. La braderie devrait attirer beaucoup de monde. Comment s'y rendre ? Où stationner ? Quelles sont les restrictions de circulation ? Voici le détail du dispositif.

Braderie de Lille 2022 : tout savoir sur la circulation, le stationnement et les transports

La braderie de Lille se tient les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022

La braderie de Lille revient après deux ans d'absence. Elle se tient les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022. Vous serez nombreux à arpenter les 80 kilomètres d'étals pour chiner des objets en tout genre. Comment se rendre à la braderie de Lille ? Quelles sont les restrictions de circulation ? Comment stationner ? Comment se déplacer dans la ville ? On vous explique tout.

► Imprimer le plan de la braderie de Lille

Comment se rendre à la braderie de Lille ?

Je viens en train

Pour venir à la braderie de Lille, vous pouvez choisir le train. Deux gares desservent la ville : Lille-Flandres et Lille-Europe.

La gare Lille-Flandres est desservies par le TER et les TGV en provenance et à destination de Paris.

La gare Lille-Europe accueille les trains Eurostar pour Londres et Bruxelles, les TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et toutes les grandes villes françaises.

A l'occasion de la braderie, la SNCF renforce son offre avec des TER supplémentaires et ses équipes en gare pour mieux accompagner les voyageurs.

Je viens en avion

Si vous venez en avion, vous disposez de navettes entre l'aéroport de Lille-Lesquin et les deux gares de Lille. Le trajet dure environ 20 minutes. Vous achetez vos tickets auprès du chauffeur uniquement. Un aller coûte 8 euros, l'aller-retour 10 euros.

Je viens en voiture

Si vous venez en voiture, sachez que l'accès au centre ville sera interdit pendant la braderie, c'est à dire du vendredi 2 septembre 19h au lundi 5 septembre à 1h du matin. Il faudra un laissez-passer pour circuler dans le périmètre à titre exceptionnel et à certaines heures seulement (Cela concerne les commerçants et les riverains).

Le plus simple, c'est de vous rendre les parkings relais à l'extérieur de la ville, puis de prendre le métro, le tramway ou le bus pour venir chiner.

Six autoroutes desservent la ville de Lille :

A1 depuis Paris (220 km)

A22 / E17 depuis Gand (75 km) puis Anvers (125 km) et Amsterdam (290 km)

A23 depuis Valenciennes (53 km)

A25 depuis Dunkerque (80 km) puis A26 : Calais (110 km)

A27 / E42 depuis Bruxelles (110 km)

. - .

Où me garer pendant la braderie ?

Si vous venez en voiture à la braderie, privilégiez les parkings relais. Ils sont libres d'accès et réservés à ceux qui prennent le métro, le tramway, le bus ou le train.

Les parkings relais sont situés à proximité des stations de métro de la ligne 1 :

4 Cantons-Stade Pierre Mauroy

Porte des Postes

C.H.R. B-Calmette

Porte d'Arras

Les Prés

Si vous prenez le TER à Armentières et Don-Sainghin, vous disposez aussi de parkings relais gratuits. Ils sont ouverts 30 minutes avant et après les premiers et derniers trains.

Comment se déplacer dans Lille ?

Attention, un mouvement de grève des salariés d'Ilévia pourrait perturber la circulation des métros, tramways et des bus pendant la braderie. Voici néanmoins le plan de transport élaboré par la direction.

Je prends le métro

Le métro circule sans interruption pendant les deux jours de braderie. Les derniers départs de métro le dimanche soir auront lieu à 00h30 pour la ligne 1 vers 4 Cantons- Stade Pierre Mauroy et C.H.R. B-Calmette, à 00h00 pour la ligne 2 vers C.H. Dron et à 00h30 pour la ligne 2 vers St-Philibert et Fort de Mons.

Vous gagnerez du temps en achetant vos tickets avant la braderie aux distributeurs automatiques, sur ilevia.fr ou en agence. Le ticket à l'unité coûte 1,65 euros. Le Pass 1 jour est à 4,90 euros. Le Pass 2 jours vaut 8,80 euros.

Je prends le tramway

Le tramway circule sans interruption également du samedi matin au dimanche soir. Les derniers tramways le dimanche soir partiront à 00h30 vers Tourcoing et 00h45 vers Roubaix depuis la Gare Lille Flandres.

Je prends le bus

Les lignes de bus qui sillonnent le centre-ville habituellement seront déviées puisque le périmètre de la braderie sera interdit à la circulation. Néanmoins, plusieurs lignes vous déposeront à proximité de la manifestation.

Ligne L5 : Il y aura plus de fréquence le samedi. Les bus circuleront toute la nuit de samedi à dimanche.

Il y aura plus de fréquence le samedi. Les bus circuleront toute la nuit de samedi à dimanche. Ligne L1, 12 : Il y aura des bus toute la nuit de samedi à dimanche.

Il y aura des bus toute la nuit de samedi à dimanche. Ligne 18, 50, 52, 57 : Les bus circuleront jusqu'à minuit.

Les bus circuleront jusqu'à minuit. Lignes L2, L7, L90, L91, 10, 11 et 79 : il y aura des bus jusqu'à 2h du matin.

: il y aura des bus jusqu'à 2h du matin. Lignes 14, 86 : les bus circuleront jusqu'à 3h du matin.

Attention ! La citadine de Lille (CIT1 et CIT2) et la navette du Vieux Lille ne circulent pas durant le week-end de la Braderie.

Je me déplace à vélo

Pour vous déplacer à Lille, vous pouvez utiliser V'Lille, le service de vélo de la ville. Il y a toutefois une réserve importante. Toutes les stations V'lille situées dans l'enceinte du périmètre braderie piétonnier seront fermées à cause de l'événement : les retraits et raccrochages de vélos dans ces stations seront impossibles du vendredi midi au lundi matin. Une semaine avant l’événement les stations fermées seront facilement repérables par une affiche fluorescente.