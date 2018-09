Et si, pour vous transporter d'un coin à l'autre de la Bretagne, vous pouviez n'avoir qu'un seul ticket ? C'est l'ambition de la marque BreizhGo. La région veut, sous ce nouvel emballage, harmoniser et faciliter l'utilisation de toutes les infrastructures de transport dont elle a la charge.

Lorient, France

TER, bus, transport maritime, covoiturage, responsabilité de certains réseaux routiers : la Loi NOTRe aura eu cette vertu de mettre les régions devant leurs responsabilités. Certes, les conseils régionaux ont désormais de nouvelles missions, mais le tout est de savoir ce qu'on veut en faire. Avec BreizhGo, la région Bretagne affirme avoir une forte ambition.

Quelle est l'ambition ?

Permettre aux bretons d'utiliser plus facilement les différents modes de transports dont la région a la charge. Harmoniser les horaires, les correspondances, mais également les gammes tarifaires, avec des tarifs sociaux pour les abonnements. A terme, via l'offre numérique, les Bretons pourront acheter en ligne des billets dématérialisés pour un trajet qui comprendra plusieurs offres de transports.

Quel est le coût ?

Les transports sont désormais dans les compétences des régions. Sauf pour les transports des agglomérations. 402 millions sur 1,5 milliard de budget, tout de même. "Mais attention, lancer BreizhGo, ça ne va pas coûter moins d'argent, ça va coûter plus" prévient Gérard Lahellec, vice-président aux transports. "Sauf qu'on a une ambition. Et on a une référence : les TER chez nous, en 15 ans, ils ont doublé leur fréquentation. Quand on met des moyens sur du qualitatif, ça finit par payer".

Quant au gratuit, Gérard Lahellec évacue l'idée : "Les transports gratuits, ce n'est pas possible. Sinon, on réduit de plus de la moitié notre offre. En revanche, il y aura des tarifs sociaux".

Bientôt, on prendra un BreizhGo comme on prend un RER à Paris

Quels changements ?

"Bientôt, on prendra un BreizhGo comme on prend un RER à Paris" prévient Loïg Chesnais-Girard. D'ici à deux ans, les dessertes Ille-et-Vilaine et Finistère seront entièrement revues. D'ici là, l'idée est de modifier les horaires, pour assurer plus de correspondances, et plus de possibilités. Les transports scolaires seront également revus de fond en comble. De grosses disparités existent aujourd'hui dans ce domaine, compétence des départements. Mais on le sait : les changements dans ce domaine, ça fait toujours râler un peu. Attendez-vous donc à devoir modifier vos habitudes.