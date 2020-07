Brest : Bibus lance une ligne de bus touristique pour l'été

Dès ce samedi et jusqu'à la fin août, une ligne de bus va relier les principaux sites touristiques et lieux d'activité de la ville de Brest en longeant la rade et la Penfeld, d'où son nom de "ligne bleue". Deux bus à impériale assureront cette liaison saisonnière très attendue par les commerçants.

C'est la grande nouveauté estivale de Bibus : la "ligne bleue" est lancée ce samedi 4 juillet. Un itinéraire conçu pour les touristes, qui desservira tous les lieux d'intérêt de la ville de Brest : la plage du Moulin Blanc, Océanopolis, le port de Commerce, le port du Château, le musée de la Marine, les Ateliers des Capucins, la place de la Liberté, ou encore la gare SNCF. Une façon de découvrir ou redécouvrir Brest autrement, pour le prix d'un ticket de bus classique (1,60€).

Vitrine

Cette ligne numéro 19 fonctionnera tous les jours de 10h à 22h pendant tout l'été, à raison d'une rotation toutes les 30 minutes. Deux bus à impériale (ceux du Brest City Tour) ont été spécialement décorés pour ce service. Ils pourront transporter chacun 77 passagers. La durée de l'intégralité du parcours sera d'une quarantaine de minutes.

"C'est une vitrine, pour montrer à toutes et tous que Brest est une ville touristique, c'est le créneau que l'on souhaite marteler dans les années qui viennent, assure Yohann Nédelec, futur adjoint au maire et vice-président de Brest Métropole en charge des transports. La ligne bleue répond aussi à une attente économique pour les commerces, en particulier pour permettre aux Ateliers des Capucins de retrouver une dynamique perdue à cause du Covid, les Capucins ont besoin de retrouver du monde et cette ligne va y contribuer."

La fréquentation toujours en berne

Le réseau Bibus est encore loin d'avoir retrouvé sa fréquentation d'avant la crise sanitaire. Alors que l'offre est revenue à un niveau normal, bus et tramways ne sont qu'à 55% de fréquentation actuellement, par rapport à la même période de l'an dernier. Mais les dirigeants de RATP Dev comptent sur le retour des touristes pour atteindre rapidement 70 à 80%.