Brest : des filets de protection installés sous le pont Albert-Louppe

Le chantier de sécurisation de l'ancien pont de Plougastel, au sud de Brest, vient de débuter. Des filets de protection vont être installés pour empêcher les chutes de morceaux de béton dans l'Elorn. Malgré son état de délabrement avancé, l'ouvrage reste accessible aux piétons et aux cyclistes.

Avec près de vingt ans de retard sur la préconisation des experts, la pose de filets de protection sous le vieux pont Albert-Louppe a débuté, entre Plougastel-Daoulas et Le Relecq-Kerhuon (Finistère). A l'aide d'une "passerelle négative" (sorte de grue qui descend sous le tablier), les cordistes de l'entreprise mayennaise Ouest Acro vont s'atteler à emballer une partie de la structure en béton armé avec des filets textiles en polyéthylène, afin de protéger piétons, pêcheurs et plaisanciers d'éventuelles chutes de pierres. Le chantier doit durer quatre mois. Ces aménagements provisoires seront facturés plus de 2 millions d'euros à l'État.

Traversée toujours interdite à Plougastel

L'état très dégradé de l'ouvrage construit en 1930 a été mis en évidence à plusieurs reprises ces dernières années, et le préfet du Finistère a décidé de prendre des mesures en décembre 2020. Si un tunnel a été installé sur le sentier côtier de la rive droite (Le Relecq-Kerhuon) pour permettre aux promeneurs de passer sous le pont en toute sécurité, la traversée reste interdite côté Plougastel-Daoulas.

Ce tunnel sécurisé est aujourd'hui le seul endroit où les piétons sont autorisés à passer sous le pont Albert-Louppe. © Radio France - Nicolas Olivier

Sur l'Elorn, les règles de navigation devront être modifiées puisque seule l'arche numéro 3 (la plus au nord) sera protégée par des filets.

Réservé aux piétons et aux cyclistes, le pont Albert-Louppe restera accessible pendant toute la durée de ce chantier. A terme, la question de l'avenir de l'ouvrage -qui appartient à l'État- est toujours posée. Une chose est sûre : sa restauration ou son éventuelle déconstruction se chiffrerait à plusieurs dizaines de millions d'euros.