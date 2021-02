Brest : des tests de résistance sur le pont Clemenceau en vue de la future ligne de tramway

Le pont Clemenceau est-il suffisamment solide pour supporter le passage des tramways ? C'est tout l'enjeu des vérifications qui seront menées dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 février en plein centre-ville de Brest (Finistère), sur l'ouvrage d'art qui longe la place de la Liberté.

Ces essais en charge consistent à faire stationner plusieurs poids-lourds sur la chaussée pour mesurer les mouvements du pont et évaluer les éventuels travaux de consolidation.

Des opérations qui seront réalisés de nuit pour minimiser l'impact du chantier. Entre 20h et 6h, il sera interdit de circuler et de stationner sur l'avenue Georges Clemenceau à hauteur de la place de la Liberté (précisément entre les rues Avancée de la porte Saint-Louis et Avancée de la porte de Landerneau). La circulation sera déviée dans les deux sens par les rues du Château, Colbert, Algésiras et Dusquesne.

Votée par les élus de Brest Métropole en décembre dernier, la seconde ligne du tramway doit relier en 2026 la Gare SNCF à l'Hôpital de la Cavale Blanche.